BNT涉年輕男性心肌炎 以國275個案 因果關係待驗證 專家：疫苗好處大於風險

16至19歲男性觀察到較多關連

以色列衛生部公布由3組專家做的研究結果指出，2020年12月至今年5月間，超過500萬人接種BioNTech疫苗，當中275人出現心肌炎，大部分患者入院不多於4天，95%個案情况屬輕微。報告指出，接種第2劑BioNTech疫苗與16至30歲男性出現心肌炎之間可能存在關連。研究顯示相較於其他年齡組別，專家在16至19歲的男性中觀察到較多這種關連。

心肌炎可由病毒或病菌引發，初期徵狀如流感，包括發燒，但當病情惡化，可出現胸痛、心律異常、呼吸急促等。

報告作者之一、哈達薩大學醫學中心的內科主任梅沃拉克（Dror Mevorach）向《科學》（Science）期刊表示，他與同事在500萬名接種了兩劑BioNTech疫苗的以國民眾中，發現110宗心肌炎個案，這相當於每5萬名接種者就有1人有心肌炎，與平常情况相比並不令人憂慮。不過，研究人員發現接種疫苗後出現心肌炎的個案有90%都是男性。

報告指出，雖然心肌炎通常在年輕男性中更常見，但接種疫苗的人的發病率是背景發病率的5到25倍。他指分析暗示出兩者的因果關係：「我相信存在着關係。」

不強制12至15歲兒童注射

有專家估計，BioNTech和莫德納疫苗採用mRNA技術，疫苗可能令年輕人產生非常高的抗體水平，引致罕見過度免疫反應和令心臟發炎。加拿大渥太華大學心臟研究所的心臟病專家彼得‧廖（Peter Liu）指出，尚需驗證才可確認這關連存在，但他認為即使確認疫苗跟心肌炎有關，對年輕人而言疫苗的好處仍大於風險。美國疾病控制及預防中心（CDC）上月提議，就採用mRNA技術的新冠疫苗與心肌炎之間的關係作進一步研究。

輝瑞發聲明表示留意到以國有關研究，並指出未確認疫苗與心肌炎之間有因果關係，聲明又指不良情况都經過全面檢視，輝瑞亦有定期跟以國衛生部的疫苗安全部門會面，以檢視數據。

以色列衛生部周三（2日）公布對於年輕人接種疫苗的立場，指當局鼓勵高危群體接種疫苗，包括有可能出現新冠肺炎重症風險、與有染疫風險家人同住的年輕人，以及計劃出國的家庭。當局指任何有意者都可打針，但未有建議所有12至15歲兒童接種疫苗，僅指下周會開始為12至15歲兒童接種。

（路透社/Science/以色列時報）