貨輪長命火泄膠粒 斯里蘭卡環境災難

出事的「X-Press Pearl」號貨櫃輪由印度古吉拉特邦前往斯里蘭卡首都科倫坡，5月20日在離科倫坡約14公里的海域起火，25名船員獲救無恙。斯里蘭卡海軍和印度海岸警衛隊連日來嘗試控制火勢，但季候風增加救援難度，而且船上載有25噸硝酸和俗稱「哥士的」的氫氧化鈉等危險化學品，以及28個裝有膠袋原材料的貨櫃，油缸亦有300多噸燃料，令該貨輪極度易燃和有毒。官員稱最壞的情况已過去，但過去的周末仍聽到爆炸聲，截至周一中午，船身已沒明火，但仍冒出濃煙。

破壞珊瑚潟湖 恢復恐需數十年

外界憂慮化學品泄漏或對斯里蘭卡海岸造成難以估計的破壞。事故影響附近旅遊勝地如尼甘布（Negombo）和卡盧特勒（Kalutara），微塑膠覆蓋當地多個海灘，鄰近海域亦有浮油，有海龜、魚和鳥的屍體被冲上海灘。當局提醒民眾不要觸碰任何碎片，稱這些碎片或帶有毒性，並禁止在現場80公里範圍內捕魚。

斯里蘭卡環境保護局局長拉坎達普拉（Dharshani Lahandapura）形容，根據現有資料，「這可說是我一生人見過最嚴重的災難」。當局表示，化學品已滲進海洋，對珊瑚礁、潟湖和紅樹林造成的生態破壞或需時數十年才可恢復，又稱船長在5月11日就得知硝酸泄漏，當時船隻尚未進入斯里蘭卡水域。政府已派出數以千計海軍清理海岸，警方亦開始對船員問話，將起訴貨櫃輪船東及其船員，並會向保險公司索償。

（衛報/法新社）