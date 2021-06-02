多國人口長遠萎縮 催谷生育考驗政府

香港去年只有41,955名嬰兒出生，為40年最少，今年更預計跌破4萬。中國目前為全球第一位人口大國，按國家統計局5月11日公布最新全國人口普查數據，全國人口現時超過14.1億人，雖然保持增長，但數據同時顯示中國大陸的出生人口和出生率自2018年後連年下跌，2020年育齡婦女總和生育率為1.3，低於維持人口穩定的2.1。為改善人口結構、應對人口老齡化，中國2016年終結近40年的「一孩政策」，實施「全面二孩」，到周一（5月31日）更宣布實施「三孩政策」及配套措施。

疫情移民夾擊 俄人口15年首縮

亞洲其他國家情况亦不容樂觀。日本5月初報告顯示15歲以下兒童僅佔全國人口11.9%，是戰後新低。韓國自2019年11月起，連續17個月死亡人數高於出生人數，導致人口持續減少，今年首季出生率再跌至新低，平均每名婦女一生只育0.88名子女。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat ）數據亦顯示該國15年來首見人口收縮，除了低出生率與移民外流因素，去年新冠疫情造成最少7.5萬人身亡亦有影響。即使長期人口快速增長的國家如印度和墨西哥，出生率也在下降。

2100年23國人口恐不足現時一半

人口減少、老齡化為全球長遠人口趨勢。聯合國《世界人口展望：2019年修訂版》的數據顯示，全球65歲以上人口在2018已首次超過5歲以下人口，而2050年全球年滿65歲人士，將由2020年佔1/11，增至2050年的1/6；歐洲和美加甚至接近1/4。去年7月《刺血針》發表的一篇全球人口研究報告，預測到2100年，195個國家和地區之中，有183個生育率將低於人口更替水平。當中尤為嚴重的日本、泰國、意大利和西班牙等23國，本世紀末人口甚至可能不足現時一半。數據顯示，日本成人紙尿褲的銷量已超過了嬰兒紙尿褲，瑞典一些城市亦要把資源從教育轉移到長者護理。

經濟負擔、社會壓力、居住空間、遲婚、個人對生活的追求，以及女性受教育程度的提高和避孕工具的普及等因素，驅使不少人推遲生育甚至不生兒育女，導致整體生育率下降及人口增長放緩。如俄羅斯、波蘭等國，則因青年移民流失加劇了人口減少現象。

德推育兒津貼 美加吸引年輕移民

有意見認為，人口減少可紓緩資源不足和提高生活質素，例如學生人數減少能令政府提供延伸至大學的免費教育，或使居住密度下降，增加公園康體空間等。惟人口減少卻使城鄉差距擴大，出現醫院產科關門和「殺校」潮，就業人口不足窒礙國家經濟增長和發展，影響稅基和國家收入，加重青年的負擔等。

為推高生育率，不少國家提供獎金、津貼、產假、房屋等吸引生育的誘因。例如德國藉着利好家庭的政策，包括增設和擴大託兒所，為抽空育兒而選擇當兼職的家長提供津貼，2016年曾錄得該國自1973年以來的最高生育率。美國、澳洲和加拿大等發達國家，就側重吸納年輕移民。

（綜合報道）

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