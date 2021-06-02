德法促美國丹麥交代監聽門 馬克龍：不可接受

事源丹麥廣播公司5月30日報道，丹麥國防情報局被指在2012至2014年間與美國國家安全局合作，讓後者進入丹麥的互聯網系統獲取數據，以監視和監聽德國、法國、瑞典和挪威的領導人和政要。馬克龍周一與默克爾開會後表示，竊聽「在盟友之間不可接受，在盟友和歐洲伙伴之間更是如此」，又強調歐美關係的價值，雙方沒有猜疑的空間，促美國和丹麥交代清楚。默克爾稱認同馬克龍的說法，但補充丹麥國防大臣布拉姆森譴責這類監聽令她「放心」。前年上任的布拉姆森早前稱，對緊密盟友作系統性的竊聽不可接受。

斯諾登指拜登涉事深

挪威和瑞典亦要求解釋，挪威首相索爾貝格指出，若緊密合作的國家之間覺得有必要互相監視，這令人無法接受。瑞典防相胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）亦稱已向布拉姆森了解丹麥的平台有否被用來監視瑞典政客。

類似指控在2013年亦曾出現，當年斯諾登公開數以千計機密文件，披露美國在911恐襲後實施大規模監控竊聽行動，目標包括美國國民和外國政要的手機。當時白宮沒直接否認指控，但稱默克爾的手機當時和未來都不會被監聽。對於丹麥廣播公司的報道，現居俄羅斯的斯諾登指控時任美國副總統拜登「在第一次的時候就深入參與這宗醜聞」。

（BBC/法新社）