德法促美國丹麥交代監聽門 馬克龍：不可接受

【明報專訊】美國被指與丹麥情報部門合作監視和監聽德國總理默克爾等多名盟國領導人和政要，法國總統馬克龍稱竊聽「在盟友之間不可接受」，促美國和丹麥交代，默克爾亦稱認同其說法，多個涉事歐洲國家周一（5月31日）要求美國和丹麥解釋。
事源丹麥廣播公司5月30日報道，丹麥國防情報局被指在2012至2014年間與美國國家安全局合作，讓後者進入丹麥的互聯網系統獲取數據，以監視和監聽德國、法國、瑞典和挪威的領導人和政要。馬克龍周一與默克爾開會後表示，竊聽「在盟友之間不可接受，在盟友和歐洲伙伴之間更是如此」，又強調歐美關係的價值，雙方沒有猜疑的空間，促美國和丹麥交代清楚。默克爾稱認同馬克龍的說法，但補充丹麥國防大臣布拉姆森譴責這類監聽令她「放心」。前年上任的布拉姆森早前稱，對緊密盟友作系統性的竊聽不可接受。
斯諾登指拜登涉事深
挪威和瑞典亦要求解釋，挪威首相索爾貝格指出，若緊密合作的國家之間覺得有必要互相監視，這令人無法接受。瑞典防相胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）亦稱已向布拉姆森了解丹麥的平台有否被用來監視瑞典政客。
類似指控在2013年亦曾出現，當年斯諾登公開數以千計機密文件，披露美國在911恐襲後實施大規模監控竊聽行動，目標包括美國國民和外國政要的手機。當時白宮沒直接否認指控，但稱默克爾的手機當時和未來都不會被監聽。對於丹麥廣播公司的報道，現居俄羅斯的斯諾登指控時任美國副總統拜登「在第一次的時候就深入參與這宗醜聞」。