避污名化 世衛希臘字母稱呼變種

世衛目前將新冠毒變種分為「值得注意的變種」（variant of interest）和「值得關注的變種」（variant of concern），其中後者被視為威脅較大，新稱謂系統適用於目前被列入「值得關注的變種」的4種變種病毒株，以及世衛正追蹤留意的6種「值得注意的變種」病毒株。按照新制，在英國先發現的變種病毒株B.1.1.7稱「Alpha」、南非先發現的B.1.351稱「Beta」、巴西先發現的P.1稱「Gamma」；印度變種病毒株B.1.617分為兩支，屬於「值得關注的變種」的B.1.617.2稱「Delta」，屬於「值得注意的變種」的B.1.617.1稱「Kappa」。

字母用完再公布新命名

世衛在聲明中說：「使用學名雖有好處，但也可能難讀難記，容易誤報……以致大眾經常傾向以發現地點來稱呼變種病毒株，造成污名和歧視。為避免這種情况並利於公眾溝通，世衛鼓勵各國政府、傳媒和其他人使用新名稱。」世衛新冠技術負責人、流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）說：「這些（名稱）不會取代現有學名，目的只是要幫助公眾討論。」她在Twitter發文指出，沒有國家應為發現及通報變種病毒而蒙受污名。印度政府早前便不滿最早於境內發現的變種病毒株被稱為「印度變種」。

路透社引述參與研究名稱的細菌學家帕倫（Mark Pallen）稱，世衛幾個月來一直試圖推行簡化變種病毒株新名稱，並研究過不同命名方法，如希臘神話中的神祇，但因很多已成為品牌或公司名稱而作罷，另亦曾考慮簡單地用「VOC1」、「VOC2」，但被指與英語粗言接近而沒採用。希臘語有24個字母，目前已用來命名10種新冠變種病毒株，范克爾克霍夫說，若字母用完，會再公布新的命名方式。

另外，世界衛生大會周一閉幕，成員國同日通過14頁決議加強世衛功能，並確保世衛經費充裕，以應對目前的大流行疫情及未來的公共衛生危機。世衛秘書長譚德塞表示，全球需要一個功能比較強大的世衛，以作為全球衛生結構的核心，他形容大會通過的決議是「歷史性」文件。

（法新社/路透社/中央社）

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