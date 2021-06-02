歐盟推新冠護照 暑假旅遊擬鬆綁 成員國最遲7‧1接受數碼證書

歐盟的數碼新冠護照將包括疫苗接種證明、病毒陰性檢測證明或曾染疫的康復證明。歐盟委員會已提出檢測標準有效期，為旅行前72小時的「聚合酶鏈鎖反應」（PCR）檢測呈陰性，或48小時前快速抗原檢測呈陰性。新冠護照上的二維碼可儲存在手機，讓海關人員掃描即可。若兒童完成接種疫苗也可豁免隔離，而6歲以下則毋須接受病毒檢測。歐盟推行新冠護照旨在今夏旅遊旺季前重啟人口自由流動，並設有煞停機制，一旦疫情突然惡化就會執行。

手機二維碼供海關掃描 豁免隔離

另外，歐盟委員會更建議，任何來自歐盟內「綠區」的旅客，即過去14天每10萬人少於25宗確診個案的地區（例如芬蘭西部），應可全面解除檢疫限制。來自「橙區」（過去14天每10萬人少於75宗確診個案）而未完成接種者，則要在出發前先接受檢測。《衛報》指出，儘管英國完成接種疫苗的旅客可望受惠於歐盟的數碼新冠護照制度，但鑑於英國出現在印度發現的變種病毒，歐盟各國政府可能仍會對英國旅客實施檢測及隔離等限制，法國目前已規定自英國入境者必須提供陰性檢測證明及隔離7天。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐洲人應享有一個安全和放鬆的夏季，「隨着疫苗接種推進，我們建議使用共同工具──歐盟數碼新冠護照，以協調方式逐步放寬旅遊限制」。

根據數據網站Our World in Data的數據，截至5月30日，歐盟約37.9%人口已接種至少一劑新冠疫苗，上周染疫死亡人數下降幅度亦為全球最高；以每10萬人新增確診來看，目前沒有一個歐盟國家位列全球前10名，只有立陶宛和瑞典位列前20名。意大利和塞浦路斯昨日重新准許食肆室內用餐，的士高也即將復業。

專家：變種病毒陰霾未散

歐盟多國近日已陸續放寬旅客入境限制，盼重振旅遊業。西班牙14天感染率由1月時每10萬人新增900宗病例降至近日130宗後，上周一（5月24日）起解除10個低感染風險國家的旅客入境限制，包括英國，入境者毋須提供陰性檢測證明。上周五（5月28日）起，英國有至少1.2萬人前往葡萄牙波圖（Porto）觀看歐聯決賽，旅客入場時須出示陰性檢測證明，但回國後毋須隔離檢疫。

不過，歐洲最大隱憂仍是在印度先發現、已在英國傳播的變種病毒。英國近日感染變種病毒人數增加，已導致德法下令隔離英國入境旅客。

（衛報/BBC/新西蘭先驅報）

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