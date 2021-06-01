丹麥涉助美監控盟友 德法政要遭系統竊聽

NSA疑與丹麥情報局合作

丹麥廣播公司（DR）與瑞典電視台（SVT）、挪威廣播公司（NRK）、德國北德廣播公司（NDR ）、西德廣播公司（WDR）、《南德意志報》（Suddeutsche Zeitung）和法國《世界報》（Le Monde）共同做了今次調查報道，它們在丹麥國防情報局9名消息人士提供線索的基礎上，揭露美國監聽盟國的內幕，內容獲另外幾名消息人士證實。

丹麥防相：盟友竊聽不可接受

中情局前僱員斯諾登（Edward Snowden）2013年公開數以千計機密文件，披露美國在2001年9月11日遭遇恐怖襲擊後實施的大規模全球監控竊聽行動，監聽對象除了自家公民，還包括默克爾的手機。丹麥廣播公司周日報道稱，丹麥政府於斯諾登事件後翌年展開調查，代號為「鄧哈默行動」（Operation Dunhammer）的內部調查報告於2015年5月完成，其中一個結論是：美國國安局於2012至2014年間，通過與丹麥國防情報局合作，可進入丹麥的互聯網獲取數據，從而能夠秘密監視和監聽目標國家領袖，包括德國總理默克爾、時任德國外長的現任總統施泰因邁爾及德國社民黨高層施泰因布呂克，以及法國、瑞典和挪威等盟國領導人和政客，監控內容包括手機短訊、通話，以至互聯網搜尋紀錄和聊天對話等。路透社指出，作為美國緊密盟國的丹麥，擁有好幾座連接瑞典、挪威、德國、荷蘭及英國海底互聯網纜線的重要陸地站台。法新社報道稱，未知當年丹麥政府是否授權美國利用其系統竊聽鄰國政要。

監控默克爾上網紀錄手機對話

去年8月，丹麥傳媒曾報道NSA通過丹麥國防情報局可獲取包括丹麥公民私隱信息在內的互聯網原始數據。丹麥廣播公司去年11月時亦揭露，美國在2012到2015年間利用丹麥網絡纜線蒐集丹麥和歐洲各國國防產業的情報。丹麥國防大臣布拉姆森（Trine Bramsen）隨後在一份新聞公報中批評情報局的活動「涉嫌違反丹麥法律」。時任丹麥國防情報局長芬森和另外3名下屬被停職。

布拉姆森周日在一封給丹麥廣播公司的電郵中回應說，對親密盟友作有系統的竊聽是不可接受。挪威和瑞典政府同日亦已要求丹麥政府立即回應傳媒報道。施泰因布呂克向德國第一電視台（ARD）說：「友好的情報合作竟被拿來截聽並蒐集他國高層情報，荒謬至極。就政治層面看，我認定這是樁醜聞。」負責歐洲事務的法國國務秘書博納（Clement Beaune）說：「這件事極其嚴重，我們必須了解我方在歐盟的伙伴，也就是丹麥人，是否曾在跟美國機關合作時鑄下錯誤或缺失。」德國政府發言人稱正尋求澄清。NSA和丹麥國防情報局未有回應報道。

華諷美方所為證頭號「黑客帝國」

中國外交部發言人汪文斌昨在北京例行記者會表示，事實一再證明「美國是公認的全球頭號『黑客帝國』和竊密大戶」。

（路透社/法新社/新華社）