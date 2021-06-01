澳紐峰會關注港疆自由 華斥干涉內政

阿德恩強調兩國對華一致

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）昨與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在新西蘭南島皇后鎮舉行超過15個月以來雙方首場面對面峰會。會後雙方發表聯合聲明，就香港自由被侵蝕和新疆維吾爾少數族裔受不當對待表示「深切關注」，又呼籲北京尊重維吾爾人和其他穆斯林的人權，以及容許聯合國和其他獨立觀察員到當地視察。

阿德恩在峰會後的記者會上，就外界質疑澳紐近期對華立場出現分歧回應，強調澳紐對華立場一致。莫里森則表示，不相信新西蘭是「五眼聯盟」（美英加澳紐組成的安全情報分享網絡）中的脆弱一環，說5國都不會放棄自己的價值觀，並會一起捍衛它。他們又表示，支持進一步調查新型冠狀病毒肺炎的源頭。

澳洲第九頻道網絡（Nine Network）周日（5月30日）晚播出新聞節目「60分鐘」，質疑新西蘭是否已因中國利益而拋棄傳統盟友澳洲，節目中甚至以「新習蘭」（New Xi-Land）一詞來諷刺新西蘭可能已淪為中國國家主席習近平的新領地。節目提到，今年3月歐、美14國針對北京政府於香港和新疆人權問題聯合發表譴責聲明，但「五眼聯盟」中唯獨新西蘭沒有參與，質疑新西蘭被中國買通，因此面對中國違反人權時選擇噤聲。

阿德恩在峰會前接受新西蘭新聞網站Newshub訪問，強調澳洲是新西蘭最緊密家人，但澳紐本來就獨立處理自己的外交事務，而兩國在面對中國議題時，大多數時候都是步伐一致的。她認為，新西蘭面對中國與澳洲立場不一的問題，其實是「澳洲傳媒塑造出來的觀感」，而非事實。

（綜合報道）