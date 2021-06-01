右翼班納特伙拍中間派 惹激進選民反彈

以色列傳媒上周六報道，有人在社交網站上載一張班納特頭戴阿拉伯頭巾的大頭照片，配以「騙子」一詞——跟巴勒斯坦簽署《奧斯陸協議》的前總理拉賓1995年被右翼猶太極端主義者暗殺前幾天，也有類似相片和指控在坊間流傳。班納特的寓所外近日已見反對他加入中左派政府的右翼人士示威，促使警方加派人員保護，以及就網絡威脅展開調查。儘管班納特力主以色列吞併西岸，反對巴人建國，但在新執政聯盟勢必有阿拉伯政黨加入下，其盤算政治上變得不可行。

49歲的班納特父母是美國移民，他在1999年成立了科技公司Cyota並移居紐約，直至2005年以1.45億美元賣盤後回國，翌年躋身政壇，加入當時仍在野的利庫德集團，出任黨魁內塔尼亞胡的幕僚長。班納特曾出任猶太殖民區利益團體「耶沙定居者委員會」（Yesha）的總幹事，2011年轉投為極右猶太家園黨並當選黨魁，到2018年另立新右翼黨，翌年建立「統一右翼聯盟」（Yamina）參加大選。班納特跟內塔尼亞胡意識形態相近，多次出任後者內閣部長，但去年5月未獲邀加入新的執政聯盟，被視為受到內塔尼亞胡的蔑視。

中間派拉皮德曾任主播

另一總理人選、57歲的拉皮德曾是電視台新聞主播，2012年成立擁有未來黨時，曾被質疑如其他傳媒寵兒般，想藉自身知名度謀取政治成就。擁有未來黨在2013年大選贏得相當於約六分之一議席的19席，拉皮德獲邀入閣，成為內塔尼亞胡政府的財長，但翌年即被炒。未來黨2019年加入中間派聯盟「藍白黨」，後者由以軍前總參謀長甘茨領軍下三度挑戰大選，仍無法上台執政。到去年春季大選後，甘茨以新冠疫情下國家需要團結為由，跟內塔尼亞胡達成協議合組政府，拉皮德隨即炮轟他違背要將內塔尼亞胡攆下台的競選承諾，拉隊退出藍白黨。拉皮德此後以擁有未來黨黨魁身分在國會出任反對派領袖。

（路透社/法新社/今日以色列）