以國反對派籌組政府 內塔尼亞胡勢危 橫跨左中右 納入阿拉伯裔政黨添巴人問題變數

班納特改變立場「造王」

今年3月以色列舉行了兩年內第4次國會選舉，由總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團（30席）雖保住最大黨地位，但比上次大選還少了7席，無法單獨執政。內塔尼亞胡其後建立執政聯盟失敗，改由第二大黨擁有未來黨（17席）黨魁拉皮德（Yair Lapid）籌組政府。班納特（Naftali Bennett）及其領導的統一右翼聯盟（Yamina，7席，但有一名議員拒加入拉皮德陣營）被視為一大「造王者」，他起初跟拉皮德展開談判，但因東耶路撒冷「逼遷」風波引發哈馬斯跟以軍交火，一度宣布退出談判，在外國斡旋促成停火協議後又再轉軚。班納特周日在電視節目宣布重新加入執政聯盟談判，他說：「我打算盡我的努力，與我的好友拉皮德一同籌組聯合政府，這樣我們便能把以色列從漩渦中拯救出來，讓國家重回正軌。」

內塔尼亞胡轟「世紀詐騙」

拉皮德發言人其後確認兩黨談判團隊周日晚開會商討合組政府。按拉皮德與班納特擬定的合作協議，兩人會輪流出任總理兩年，49歲的班納特首先在新政府出任總理，之後由57歲的拉皮德接任。但二人政黨連同其他左翼政黨，議席數量還未足以達成61席的組成政府門檻，勢須拉攏當地阿拉伯人政黨的支持。

按照規定，拉皮德需要在明日（2日）前，將組閣計劃告知總統里夫林（Reuven Rivlin），如果他再次失敗，里夫林很有可能會宣布重新大選，即自2019年4月以來第五次舉行大選。

內塔尼亞胡在班納特發言後即發表電視講話，呼籲右翼議員投票反對班納特和拉皮德組建的聯合政府。

他指控班納特「世紀詐騙」，指對方曾承諾不會加入拉皮德陣營，還指以色列不能建立左翼政府，警告那會危害以色列的安全和未來。分析相信內塔尼亞胡未來數天會試圖施壓部分右翼政黨，阻止它們支持新執政聯盟，但其政敵質疑他最關注能否繼續執政以避免貪腐指控，而非把國家需要放在第一位。

料避以巴議題 難有突破

外界關注倘若內塔尼亞胡時代告終，會如何影響以巴局勢的發展。有望登上總理之位的班納特曾任防長及教育部長，屬極右派代表人物、曾任猶太殖民利益團體「耶沙定居者委員會」（Yesha）總幹事，過往堅定主張全面併吞巴勒斯坦，認為建立巴勒斯坦國威脅國家安全，質疑這對以色列來說會是「自殺」。但在新政府勢必有阿拉伯人政黨加入下，任何涉及巴勒斯坦的政治方案都會惹來阿裔議題的關注。另一總理人選拉皮德雖以「國安鷹派」自居，但不太熱中討論佔領問題。

料上台後專注抗疫經濟

另一問題是，目前聯合政府方案包攬左中右意識形態的政黨，班納特周日承認左、右翼未來都要在意識形態等問題作出妥協。

外界相信，面對上述潛在爭議的風險，新政府初期會避免任何恐會加劇政治不兼容（例如涉及以巴衝突）的措施，只專注於應對疫情、基建設施和經濟政策等方面。

（華爾街日報/路透社/以色列時報/衛報）