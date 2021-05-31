多國示威促白俄釋異見記者

去年8月流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）亦有出席在維爾紐斯的集會，跟數以百計示威者遊行到白俄駐當地大使館。她在集會上說：「我相信將會出現改變，將會有新選舉，因為別無選擇。」德國柏林、烏克蘭、愛爾蘭和荷蘭都有聲援白俄反對派的集會。

白俄當局在5月23日以接報客機上可能有爆炸品為由，要求普羅塔謝維奇所搭乘前往立陶宛的客機急降明斯克，並拘捕普羅塔謝維奇。白俄備受指摘和受歐美制裁，但俄羅斯繼續支持白俄總統盧卡申科。盧卡申科上周六繼續與俄總統普京在俄羅斯索契舉行第2天會談。普京確認俄方下月會繼續提供第二筆5億美元（約39億港元）貸款，又研究增加兩國之間的航班。

普京確認供39億貸款予白俄

外界預期，白俄「迫降」客機以拘捕普羅塔謝維奇一事，勢令白俄議題成為美國總統拜登和普京下月16日在瑞士日內瓦舉行峰會的重要議題，亦會令兩人會談變得更複雜。

（BBC/路透社/法新社）