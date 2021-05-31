學者：港難民問題在德屬「假議題」

非主流AfD為取悅選民

對於AfD點名提及黃台仰，馬寶康稱以他所知，黃台仰的難民申請只是走例行的繁瑣官僚程序，跟各大政黨的立場沒有關係。他指AfD對專制政權抱正面觀感，屬於親俄羅斯和親中國，但這不影響德國主流政黨對香港議題的共識，尤其是社民黨和綠黨皆關注人權議題，綠黨更堪稱視之為該黨核心原則，因此在中國問題上高調發聲，另外親商的自民黨近年也不時發聲支持香港。

翻查資料，迄今在德國取得政治庇護的香港人只有少數。德媒「編輯部網絡」（RND）指出，自2017年以來，共6名香港人在德國提交政治庇護申請，截至2020年10月，僅黄台仰和李東昇的申請2018年獲批，取得難民身分。《德國之聲》報道，去年10月另有一名在香港涉嫌觸犯暴動罪而被捕的中文大學女學生，獲德國當局批出政治庇護。

明報記者