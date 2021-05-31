德極右質疑收容港人難民政策 「另類選擇黨」促交代黃台仰審批準則

德國聯邦議會網站上周公布一份收錄於5月18日的文件，可見到AfD的議會黨團就「針對中國香港特別行政區的難民政策」提出質詢，要求聯邦政府提交相關資訊，包括2016年旺角大衝突後有多少港人在德國獲得政治庇護以及多少人的申請因何理由遭拒。

AfD在文件背景陳述更稱，「香港民主派組織主要針對《港區國安法》的示威抗議行動……至少在黃台仰這宗案例，當事人及其『本土民主前線』組織曾明確支持在政治爭端使用暴力，黃台仰已獲德國政治庇護」。該黨質疑默克爾政府是否原則上對支持暴力鬥爭的外國反對派組織及申請德國政治庇護的成員作評估，「如果有，又是以何種標準進行」，另外又質疑政府對本民前的目標和支持暴力的姿態有否立場。

質詢文件又提到由黃台仰及另外3名流亡港人組成的政治庇護資訊平台「避風驛」，斥其「向歐洲國家施壓」，以便積極推動港人移民。AfD要求政府回答，該組織有否增加港人到德國尋求政治庇護的意願，甚至增加其他國家來德尋求庇護的意願。

鄺頌晴撰文 斥AfD煽動仇外情緒

目前旅居留學德國的鄺頌晴其後在德國《世界報》撰文，指摘AfD對香港民主派進行「受害者污名化」，以及「殘忍和卑鄙地」利用流亡港人來煽動仇外情緒。她批評AfD問出這樣的問題，證明它對國際政治議題的無知，「無論是本民前還是避風驛，都不是鼓勵人們前來德國的旅行社——政治避難是想要逃離香港人士的最後出路」。她強調海外港人社群傾向先用其他辦法，以令海外港人能為當地社會作出一定貢獻，「政治庇護申請者是因北京壓迫而急需人道援助。我們香港人不是為了出國旅行、拓展視野才背井離鄉的」。

（德國之聲）