得州「完善」投票制度 拜登斥「攻擊民主」

【明報專訊】由共和黨把持州政府的美國得州一個由州參、眾議員組成的委員會，上周六（29日）敲定投票草案最終文本，並交給州參眾兩院稍後作簡單大多數表決，參院周日率先已投票通過。草案提出限制周日投票、縮短投票日的投票時間、禁止免下車投票及限制郵寄投票等，被指目的是要阻礙傾向投票給民主黨的黑人、拉美裔及其他非白人。總統拜登上周六指這份投票草案是對民主的攻擊，形容是「錯誤、不符合美國原則」。
州眾議院將於當地時間周日下午就這份「Senate Bill 7」草案投票。有支持者稱草案令投票更加安全，但批評者則指草案目的是要令傾向投票給民主黨的黑人、拉美裔及其他非白人投票時更繁瑣。共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）早前透露他將會在眾院通過後簽署讓草案生效。共和黨人稱他們正阻止選舉舞弊；前總統特朗普曾指控去年大選被竊取。去年11月大選後多個共和黨控制的州份都推行加大投票難度的法案。
拜登上周六發聲明表示草案是他們今年經常見到對民主的攻擊行動的一部分，而且是經常不成比例地針對美國的黑人和棕色人種。他指在21世紀「我們應該讓每名合資格選民投票時更容易，而不是更困難」。
恐阻礙有色人種投票 不利民主黨
拜登同時又促請國會通過《為人民法案》（For the People Act）和《劉易斯投票權促進法案》（John Lewis Voting Rights Advancement Act），保護投票權及選舉的完整。