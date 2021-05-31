得州「完善」投票制度 拜登斥「攻擊民主」

州眾議院將於當地時間周日下午就這份「Senate Bill 7」草案投票。有支持者稱草案令投票更加安全，但批評者則指草案目的是要令傾向投票給民主黨的黑人、拉美裔及其他非白人投票時更繁瑣。共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）早前透露他將會在眾院通過後簽署讓草案生效。共和黨人稱他們正阻止選舉舞弊；前總統特朗普曾指控去年大選被竊取。去年11月大選後多個共和黨控制的州份都推行加大投票難度的法案。

拜登上周六發聲明表示草案是他們今年經常見到對民主的攻擊行動的一部分，而且是經常不成比例地針對美國的黑人和棕色人種。他指在21世紀「我們應該讓每名合資格選民投票時更容易，而不是更困難」。

恐阻礙有色人種投票 不利民主黨

拜登同時又促請國會通過《為人民法案》（For the People Act）和《劉易斯投票權促進法案》（John Lewis Voting Rights Advancement Act），保護投票權及選舉的完整。

（Politico/法新社/路透社）