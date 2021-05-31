交通部前日宣布，因見郵輪旅客常去的歐洲地區疫情放緩，新冠疫苗接種人數愈來愈多，6月7日起恢復開放港口供國際郵輪泊岸，但各郵輪須為船上旅客與港口周邊居民的安全，遵守衛生部規定。爆發新冠疫情前，國際郵輪慣以西班牙為歐洲第二熱門目的地，2019年為該國帶來約28億歐元（265億港元）收入，造就了大概5萬個職位，去年3月中旬開始禁郵輪泊船。

法國：音樂會驗證控疫

巴黎前日辦5000人免費的室內音樂會，為疫情後重啟大型活動做公共衛生實驗。音樂會於下午5時開始，晚上9時宵禁前結束。參加者年齡限18歲至45歲，沒有疾患，在事前兩次新冠病原體檢測呈陰性（事後要做多一次）。他們在場內可以戴着口罩跳舞，毋須保持社交距離，過程由巴黎公立醫院管理局監督。

美國：醫護控告院方強制打針

得州休斯敦衛理公會醫院有117名醫護員工上周五入稟集體訴訟，控告院方強制全體職工接種新冠疫苗，違反了《紐倫堡公約》（Nuremberg Code），為美國首宗同類個案。該於第二次世界大戰後制定的公約，旨在防止未經事主同意進行人體實驗等。休斯敦衛理公會醫院2.6萬名職員已有約99%接種，院方要求餘人於6月7日前接種，否則要面對後果，卻沒有提及懷孕、健康特殊情况或宗教理由可否獲豁免。

資料來源：法新社、彭博社

（抗疫新階段）