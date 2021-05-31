英挪學者稱華科學家「拼接」新冠病毒

該份22頁研究由英國倫敦大學聖喬治學院腫瘤科教授達格利什（Angus Dalgleish），及挪威病毒學家兼製藥公司Immunor董事長瑟倫森（Birger Sorensen）所撰寫。他們稱分析大量文獻及數據庫資料後發現，中國科學家曾透過與美國大學合作的「功能增益」（gain of function）病原體研究計劃，利用在中國洞穴蝙蝠找到的天然冠狀病毒「骨幹」接上新的棘突，令病毒變成對人類致命且高度傳染性的新冠病毒。

兩名學者稱，當中一個顯示病毒被修改的迹象，是在病毒的棘突蛋白中，發現有一排4個氨基酸，而它們全部都帶有正電荷，令病毒像磁鐵一樣，緊緊吸附人體細胞帶有負電荷的部分，從而更具傳染性。他們指出，一排4個帶正電荷氨基酸「極不可能」在自然界存在，因會互相排斥。他們稱曾經嘗試在主要科學期刊發表上述研究報告，但當時人們普遍認為病毒是由蝙蝠或其他動物傳染給人類，因而被拒。

英揆對「實驗室外泄」論存疑

美國總統拜登上周要求情報機構徹查病毒源頭，《每日電訊報》上周五引述英國白廳保安消息人士報道，對方確認英國情報官員正在協助美國最新的調查工作。英國首相約翰遜在加拿大廣播公司（CBC）周日播放的節目訪問表示，他不相信新冠病毒從武漢的實驗室外泄，但對有關說法持開放態度，他強調目前所看到的資料顯示，病毒源頭首要嫌疑仍是以某種方式飼養的野生動物。

（每日郵報/CBC/每日電訊報）

（抗疫新階段）