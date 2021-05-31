胡志明市收緊限聚15天 社交暫停 「英印變種混合體」肆虐 政府籲保外資廠重鎮

在累計錄得379宗確診新冠病例的胡志明市，政府周日宣布周一零時起的15天內全城暫停社交活動，室內限聚20人、室外10人，人與人之距離最少要有兩米。該市第二大人口稠密的舊邑郡（Go Vap）因爆發「復興傳教聖會」感染群組，實施更嚴格限制，居民如非購糧就醫等必要原因，不得外出，公眾場所聚會不得超過兩人。

越南衛生部昨最新公布，5月30日新增251例病例，其中250例本土確診病例，北江省佔124宗、胡志明市佔59例、北寧省43宗。自4月27日以來，越南全國總確診個案達3836宗，這佔了疫情發展一年餘的逾五成。該國昨日累計有6856宗感染，47人死亡。

越南衛生部長阮青隆表示，該國這新一波疫情的特點是多感染源頭及存在不同新冠病毒變種株，包括英國變種病毒與印度變種病毒的混合體。而工業區因為工人在密封空間工作，尤其傳播迅速。

鄰近首都河內，有三星、富士康、佳能等外資設廠的北寧省與北江省持續出現新個案。北江省內有6個工業區共逾24萬名工廠工人。因4月27日起錄得超過320宗病例，其中4個工業區被迫關閉14天，但上周五解封後仍未能完全運作。約有33萬名工廠工人的北寧省，亦有地區需封鎖或實施限聚措施。三星電子在這兩省所設廠房生產該公司逾五成環球出貨量，亦現確診個案。

部分工業園區個案 與教會群組有關

南部疫情不比北方嚴重，不過胡志明市既為國家商業樞紐，該處也有17個工業區、工業園，跨國廠商計有美國晶片大廠英特爾（Intel）、日本電產（Nidec）、台灣寶元（Pouyuen）和三星電子等，共1500家廠商、28萬名工人（包括3000名外國顧問）。 胡志明市部分工業園區個案跟「復興傳教聖會」感染群組有關。

總理范明政上周六（29日）主持全國新冠肺炎疫情防控視頻會議時，強調「抗疫如抗敵」，要求各部門、地方政府本着不說缺錢、不說缺人力資源、不說缺機制政策的「三不」精神，協助北江省渡過疫情難關，「避免供應鏈中斷，確保貨物流通」。

（路透社/日經亞洲/越通社）

（抗疫新階段）