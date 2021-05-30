任內首份預算案 減軍備採購金額 拜登增國防科研預算抗華

白宮前日向國會提交2022財政年度預算案，拜登強調「必須把握機會以重新想像和重建全新的美國經濟」。預算案金額達6萬億美元，重點投資於基建、教育和社會服務等，儘管惹來反對「大政府」的共和黨人不滿，但法新社稱，大計反映白宮決心實現拜登競選時稱要反思政府與商界關係的承諾，以應對跟中國的戰略競爭。

聚焦5G人工智能 升級GPS反干擾能力

在對中國（以至俄羅斯）的競爭中，國防是重要環節，新預算體現了新的應對思路——減少老化或不合時宜的軍備採購，改為增加軍事科研的預算。以研究、開發、測試和評估撥款為例，白宮提出1120億美元的撥款，比上個財年增加5%，防長奧斯汀更宣稱這範疇的撥款要求是「歷來最大」。《日經亞洲》指出，其一例子就是GPS科技。白宮明言美國需要在衛星導航科技上比任何對手領前至少一個技術世代，故要求撥款18億美元提升GPS科技。撥款其一重點是加強GPS信號的反干擾能力——國防部同日在預算概述提到敵方或利用美軍依賴GPS的風險開發反制大量軍用或民用科技。

預算案又提到幾項「先進軍力推手」，包括微電子學（23億美元）、人工智能（8.74億美元）和5G網絡（3.98億美元）以及高超音速科技（38億美元）。參謀長聯席會議主席米利周四稱，美軍正嘗試作出「未來5、10以至15年」可有巨大收益的投資，以建立可成功「與任何敵方——包括中國」競爭的未來軍力。

相對而言，軍備採購的撥款申請金額下降近6%到1336億美元。但旨在回應中國在印太地區軍力建設的「太平洋威懾倡議」，仍有51億美元專門撥款，以投資於雷達、衛生和導彈系統；採購目標也因應中方挑戰而調整，例如為反制中方導彈能力提升為水面艦艇帶來的威脅，轉向採購更多潛艇——採購目標減少一艘導彈驅逐艦之際，卻提出額外增加一艘弗吉尼亞級核動力攻擊潛艇。

國防預算加幅輸通脹 共和黨人轟虛偽

共和黨人表明抗拒預算案的大政府元素，同時不滿國防預算增幅跑輸通脹，該黨參眾兩院軍事委員會的最資深議員發表聯合聲明，批評拜登政府宣稱增加預算是「虛偽」。

（日經亞洲/Defense News/法新社/路透社）