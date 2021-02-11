加國原住民學校遺址檢215孩童遺骸

逼棄原有文化毆打性侵

全國寄宿學童逾4100死

卑詩省坎盧普斯市（Kamloops，又稱甘露市）的「坎盧普斯印第安人寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）於1890年由天主教開辦至1969年，高峰期有500名註冊學生，是該國大型寄宿學校之一；其後被聯邦政府接管作日間學校，直至1978年廢校。當時進入這些學校的學童被迫拋棄原有文化和母語，而且常捱餓，遭毆打性侵等，官方數字顯示全國至少4100人死亡，不少倖存者長大後酗酒，容易有家暴、自殺等問題，不少孩童更下落不明。

聯邦政府於2008年正式道歉，並成立「真相與和解委員會」調查那段歷史。經過6年調查、2015年發布的報告指出，加拿大曾強行要原住民將孩童送進一般由教會營辦的寄宿學校，使印第安人家庭骨肉分離，構成「文化種族滅絕（cultural genocide）」。有舊生曾向委員會表示，學校職員會毆打學生：「把你扔向牆壁，摔你落地，踢你，拳打你。」

印第安原住民組織Tk'emlups te Secwepemc Nation上周四（27日）表示，在探地雷達專家協助下，他們於學校遺址發現那批骸骨，死者很可能是來自卑詩省各原住民社區的寄宿學生，最年幼只有3歲。死者身分無紀錄，該組織將找法醫驗屍，並與曾有兒童被送進該校的相關社區聯絡，以確認死者身分，於下月中旬發表初步報告。

杜魯多：提醒國家黑歷史

地區主教籲續挖辦學悲劇

總理杜魯多在Twitter回應事件，寫道：「這是對我國歷史黑暗可恥的一個篇章的痛苦提醒。」天主教迄今未就事件正式道歉。溫哥華大主教區大主教米勒發聲明表示，有需要繼續發掘教會營辦寄宿學校所發生的每一宗悲劇，「時間流逝並不能抹去苦難」。

（路透社/紐約時報/加拿大廣播公司）