變種蔓延印度 醫生：年輕患者多、病情重

惡化快康復慢 氧需求更大

加爾各答Medica Superspecialty醫院的醫生薩卡爾（Kunal Sarkar）說：「在上一波疫情中，可怕的細胞因子風暴會在染疫後一周出現，但今次在最初的3至5日內就出現。」他所指的是新冠患者免疫系統反應過大而出現細胞因子風暴，可令病情惡化引致死亡。該國有醫生指出，新一波激增的住院患者較前一波的需要更多氧氣，相對年輕的患者肺部受損速度更快，氧氣水平也下降更快，需更長時間康復。醫生稱，雖然各年齡層患者都需要更多氧氣，但在年輕患者中出現這情况，令他們驚訝。

目前多國正研究印度出現的變種病毒是否毒性更強，而非僅是更易傳播。在新德里，基因組排序數據顯示，在4月28日，印度變種病毒株B.1.617.2出現在84%新冠病毒樣本中，遠高於3月3日時的25%。初步研究顯示，接種兩劑BioNTech-輝瑞疫苗或牛津-阿斯利康疫苗，對B.1.617.2引發的有症狀感染風險分別減88%及60%。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）