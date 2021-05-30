台越失守爆疫 衝擊晶片三星蘋果供應鏈

越南保工業區 工人優先打針

越南現時是重要電子產品製造基地，服務包括三星、LG、蘋果、夏普等企業，也是英特爾最大的晶片組裝及測試地。有別於之前的3波疫情，自上月底爆發的新一波疫情，有電子產品工廠員工染疫，影響至少10家外國品牌。佳能、蘋果供應商鴻海及立訊，以及包括星電（Hosiden）在內13間三星供應商都暫停廠房運作。越南總理范明政上周三（26日）警告，北江省、北寧省等重要工業區仍處於非常高的感染風險。衛生部上周起為北寧及北江省的工人優先接種疫苗。北寧省是三星重要的營運據點，該省上周二實施宵禁及其他旅行限制。

路透社引述4名商界消息人士報道，越南部分地區封城已影響他們的運作，擔心打亂供應鏈。一名來自蘋果供應商的消息人士透露，公司已將員工分為兩班制作為臨時解決方案，新制度會持續兩周。

台未推強制措施：首要保晶片業運作

至於對台灣，保持晶片產業運作暢順是優先事項。台灣經濟部長王美花昨日在記者會上說「台灣向全球供應半導體、資訊科技產品及機器產品，在現時這情况下，保持生產繼續運作很重要。若生產線有工人確診，企業需要迅速反應」，鼓勵而不強制企業員工在家工作。一名蘋果供應商高層向《日經亞洲》說：「我擔心若我們無法遏止疫情擴散及讓足夠民眾及時接種疫苗，將打擊台灣的經濟增長。」

（日經亞洲/路透社）

（抗疫新階段）