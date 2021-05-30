越南發現「英印混合變種」 稱傳播更快 累計個案1個月倍增 蔓延逾半省市

越南新聞網站VnExpress引述衛生部長阮青隆稱，當局為新確診個案作基因排序後，發現一種混合印度及英國變種病毒的新病毒株，「更具體來說，它是印度變種病毒，但帶有原先屬於英國變種病毒的變異特徵」。阮青隆稱，越南將很快向全球公布有關發現，又提到新變種病毒更具傳染力及非常危險，經實驗室培養發現該病毒的自我複製速度很高，解釋到為何短時間內國內不同地點都出現多宗個案。越南早前公布國內偵測到7種變種病毒，包括英國的B.1.1.7和印度的B.1.617.2。

停堂食關酒吧 收緊邊界入境

截至昨日，越南累計約有6400宗病例，當中逾3600宗是在4月底後出現。全國63個省市中有34個錄得新個案，河內、峴港、北江省和北寧省已收緊防疫措施，暫停堂食、酒吧、卡拉OK和按摩院等非必要服務。

感染印度變種病毒的返國人士和無證進入越南的中國外勞，被視為觸發越南新一波疫情的因素。當局加強接壤中國、老撾和柬埔寨的邊境管制，目前只接受高技術專才和外交官等持正式護照者入境，並將入境者的檢疫期由14天延長至21天。當局亦再推大型檢測，例如峴港當局圍封有可能成爆發熱點的街道，再對居民做大型檢測，又要求區內民眾留家3周，有居民稱消息突然，來不及準備日用品及食物。胡志明市復興教會因爆群聚感染，當局前日漏夜對5萬居民作大規模檢測，並再次採用「合併檢測」（Pool Testing），將數個樣本合併後檢測，以加快篩檢，截至昨日，與復興教會相關的確診個案已達85宗。

越南、新加坡和台灣去年都被視為抗疫典範，在疫情初期靠偵測爆發熱點，再做大規模檢測和追蹤接觸者，配合嚴格封關控制疫情，惟3地近日病例急升。新加坡在4月每日只有單位數本地個案，但本月樟宜機場感染群組觸發新一波疫情，部分涉及印度變種病毒，被迫叫停與香港的旅遊氣泡和8月的世界經濟論壇會議。

早前防疫成功 接種進度落後

越南和台灣防疫成功，亦令兩地在接種疫苗上落後。越南政府在今年初第三波疫情時，才將防疫重點放在疫苗，直至3月展開接種計劃。數據網站Our World in Data統計，越南僅1%人口接種了至少一劑疫苗。台灣亦正加緊確保疫苗供應，料8月底累計有1000萬劑疫苗到貨。中央社及「聯合網」報道，台灣截至昨日的接種率只有1.9%，但已較5月11日爆發群組感染時的0.4%明顯增長。

（路透社/德國之聲/日經亞洲/中央社）

（抗疫新階段）