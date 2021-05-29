盧卡申科赴俄見普京爭支持

【明報專訊】白俄羅斯總統盧卡申科昨日（28日）到俄羅斯的索契，與俄國總統普京會晤。這次會面是在白俄迫降客機前安排，但在歐盟加強制裁之際，今次被視為盧卡申科向西方和國內反對派彰顯白俄能依靠俄羅斯應付國際孤立。
去年夏天示威浪潮後 兩國關係急速改善
智庫「明斯克國際關係對話委事會」專家梅利揚楚（Dzianis Melyantsou）認為，若沒有俄國支持，白俄不可能如此打壓反對派甚至「迫降」客機捉拿異見記者，即使歐盟準備再加強制裁，但白俄獲莫斯科支持，令盧卡申科更大膽。盧卡申科過去與普京關係反覆，白俄曾嘗試減少對俄國石油的依賴、尋求恢復與美國的關係，去年7月還拘捕了32名俄國人，指控他們是俄國委派的僱傭兵。惟自去年夏天的示威浪潮後，兩國關係急速改善，莫斯科已向明斯克提供數十億美元貸款，俄國聯邦安全局上月甚至在莫斯科協助拘捕兩名白俄反對派人士，然後移交白俄。
分析：白俄擅行動 俄國不樂見
惟《莫斯科時報》指出，在白俄周日「迫降」客機後，普京發言人最初拒絕評論，直至翌日中午，俄國外長拉夫羅夫才稱白俄的手法「絕對合理」。兩國關係專家猜測，莫斯科反應冷淡或反映對盧卡申科看法矛盾。政治顧問公司R.Politik創辦人斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，盧卡申科是在沒俄國介入下擅自行動，「在克里姆林宮眼中，盧卡申科已成為需要解決的問題」。隨着美俄將在下月舉行峰會，俄國近期對西方轉趨積極之際，盧卡申科的舉動或成其不樂見的意外。
卡內基莫斯科中心主管特列寧（Dmitri Trenin）指出，盧卡申科對俄國有個令人信服的論點，即俄國和白俄面對西方這個共同敵人，俄國只能在支持他或將白俄拱手相讓予西方之間二選其一。他又提到盧卡申科要莫斯科為他所做的事付出，俄國許多人對此不滿，但當下沒有更好選擇。