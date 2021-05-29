盧卡申科赴俄見普京爭支持

去年夏天示威浪潮後 兩國關係急速改善

智庫「明斯克國際關係對話委事會」專家梅利揚楚（Dzianis Melyantsou）認為，若沒有俄國支持，白俄不可能如此打壓反對派甚至「迫降」客機捉拿異見記者，即使歐盟準備再加強制裁，但白俄獲莫斯科支持，令盧卡申科更大膽。盧卡申科過去與普京關係反覆，白俄曾嘗試減少對俄國石油的依賴、尋求恢復與美國的關係，去年7月還拘捕了32名俄國人，指控他們是俄國委派的僱傭兵。惟自去年夏天的示威浪潮後，兩國關係急速改善，莫斯科已向明斯克提供數十億美元貸款，俄國聯邦安全局上月甚至在莫斯科協助拘捕兩名白俄反對派人士，然後移交白俄。

分析：白俄擅行動 俄國不樂見

惟《莫斯科時報》指出，在白俄周日「迫降」客機後，普京發言人最初拒絕評論，直至翌日中午，俄國外長拉夫羅夫才稱白俄的手法「絕對合理」。兩國關係專家猜測，莫斯科反應冷淡或反映對盧卡申科看法矛盾。政治顧問公司R.Politik創辦人斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，盧卡申科是在沒俄國介入下擅自行動，「在克里姆林宮眼中，盧卡申科已成為需要解決的問題」。隨着美俄將在下月舉行峰會，俄國近期對西方轉趨積極之際，盧卡申科的舉動或成其不樂見的意外。

卡內基莫斯科中心主管特列寧（Dmitri Trenin）指出，盧卡申科對俄國有個令人信服的論點，即俄國和白俄面對西方這個共同敵人，俄國只能在支持他或將白俄拱手相讓予西方之間二選其一。他又提到盧卡申科要莫斯科為他所做的事付出，俄國許多人對此不滿，但當下沒有更好選擇。

（金融時報/莫斯科時報）