歐航班改道繞過白俄 莫斯科一度阻止 法航奧航6班取消 克宮：技術問題

一班由南京飛維也納

法航和奧航原定安排前往莫斯科的航班繞過白俄，但俄羅斯當局周四拒絕批出轉變航道許可。法航至少4班來往巴黎和莫斯科的航班因而取消，部分乘客要改乘俄羅斯航空；奧航有兩班機取消，一班是由維也納到莫斯科的客機，另一班是由中國南京到維也納的貨機。但與此同時，其他歐洲航空公司的航班卻可繞過白俄降落莫斯科等多個俄國目的地，包括與法航同屬法荷航集團的荷蘭皇家航空、奧航母公司漢莎航空和英航等。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）昨日稱，莫斯科拒批繞過白俄的航班降落當地，「對空中運輸造成很大干擾」，但未知是特殊情况抑或俄國當局採取的整體行動。克宮發言人則指事件純粹技術問題，不應成為俄歐關係的刺激因素。塔斯社（TASS）報道，俄國昨日已批准奧航前往莫斯科的航班繞過白俄。俄國RBC新聞又引述交通部消息稱，俄國將很快正式批准往返莫斯科的航班繞過白俄。當局昨日發聲明通知航空公司，或需較長時間批核改變航道的要求。法航昨日仍有一班由巴黎到莫斯科的航班取消。

國際民航組織擬查「迫降」 中俄反對

白俄周日（23日）以炸彈威脅為由「建議」瑞安客機降落明斯克，機上異見記者普羅塔謝維奇及其女友隨後被捕，歐盟除了促航空公司繞過白俄領空，亦禁止白俄飛機進入歐盟領空。白俄羅斯航空（Belavia）周四宣布取消12條航線服務至10月底，涉及8個歐洲國家。白俄總統盧卡申科早前強調，當局是收到炸彈威脅電郵後建議客機改道，有關電郵是透過瑞士加密電郵供應商Protonmail寄出，但後者周四反駁稱，該電郵是在客機改道後才發出。

國際民航組織（ICAO）周四召開緊急會議，應美國、英國、愛爾蘭和立陶宛等國提出的要求，同意就白俄「迫降」客機一事展開調查，重點是白俄有否違反國際民航規則，料6月25日有初步報告。消息人士透露，俄羅斯和中國在會上反對調查，前者以華府在2013年追捕中情局前僱員斯諾登時施壓一班專機降落奧地利為由，稱今次並非單一事件，中國則要求給予更多時間。ICAO在暫停成員國的投票權以外，難有其他懲罰手段。

路透：土耳其促北約淡化回應此事

路透社引述外交官員報道，土耳其促北約盟友淡化對此事的官方回應。北約周三發聲明譴責事件，但沒包括波羅的海三國和波蘭要求的懲罰措施，措辭亦未如北約秘書長斯托爾滕貝格早前稱事件為「國家劫機」般強硬。報道指安卡拉要求刪走支持西方加強對白俄制裁、呼籲釋放政治犯、威脅中止北約與白俄合作的內容，被指或是想維持與俄羅斯的連繫。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報）