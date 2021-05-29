認法國對盧旺達屠殺有角色 馬克龍求寬恕

訪屠殺紀念館獻花 稱法國非幫兇

馬克龍周四到訪埋葬約25萬名大屠殺遇難者的紀念館發表演說。他表示法國對盧旺達負有歷史及政治責任，法國長久以來保持沉默，而非檢視真相，讓盧旺達人民痛苦，又指法國當年為試圖阻止內戰或區域衝突發生，站在屠殺政權的一邊，承認法國在這場大屠殺上責無旁貸。不過，馬克龍強調法國沒有直接參與大屠殺，不是幫兇。

盧總統讚說出真相 團體盼道歉

盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）形容馬克龍說出真相，有着極大的勇氣，比道歉更有價值，稱盧旺達願意與法國重新建立關係。倖存者組織Ibuka則對馬克龍並未代表法國正式道歉表示失望，同時認同他有嘗試確認法國在大屠殺中的責任。

盧旺達大屠殺發生於1994年4月至7月，國內兩大族裔胡圖族和圖西族合共80萬人死亡。大屠殺發生後，法國與盧旺達關係緊張，兩國於2006年斷交，直至2009年復交。2010年，時任法國總統薩爾科齊成為大屠殺後首名到訪基加利的法國領袖，當時他承認法國政府的「嚴重錯誤」及「視而不見」導致悲劇。法國今年3月發表報告，報告由馬克龍委託15名歷史學家完成，指法國當年為了穩固在非洲的影響力，以及出於殖民心態，與發動大屠殺的胡圖族關係密切，對種族屠殺視而不見，法國應對大屠殺負起很大責任。

（路透社/法新社）