微軟：俄黑客冒美政府機構「釣魚」偷資料

稱1月起追蹤 指黑客劫持電郵系統

微軟客戶安全信任部門副總裁伯特（Tom Burt）在網誌稱，涉事俄羅斯黑客組織「Nobelium」是去年攻擊SolarWinds客戶的幕後黑手。微軟今年1月起開始追蹤該組織的行動，並發現本周的攻擊行動在黑客控制名為「Constant Contact」的電郵系統後升級。黑客取得USAID在該電郵系統的帳戶，並假扮USAID傳送釣魚電郵，電郵包含連結，用户開啟連結後會被插入惡意程式，令黑客可偷取資料和感染網絡上其他電腦。

這些惡意電郵被傳送到定期接收USAID聯絡的逾150個政府機構、智庫組織、諮詢公司及非政府組織，涉及逾3000個電郵地址。

大多數針對微軟客戶的攻擊都已被自動阻擋，微軟的防毒軟件亦阻止涉事惡意軟件入侵電腦，但未知有無其他機構受影響。

受害者遍至少24國 國土安全部跟進

伯特稱，攻擊目標受害人遍及至少24個國家，但大部分在美國。他指事件顯然是Nobelium多項針對涉及外交政策政府機構的延續行動，是情報蒐集的一部分。美國國土安全部的網絡安全與基礎設施安全局（CISA）發言人周四表示，正與USAID和聯邦調查局（FBI）合作，了解損害程度及協助潛在受害者。

（金融時報/福布斯/紐約時報）