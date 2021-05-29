國際航協斥各國保守 盼鬆綁通關

沃爾什（Willie Walsh）向路透社說：「當初航空業危機是由新冠疫情引起，如今就是各國實施限制造成。」他指出，儘管多國已展開接種計劃，亦有逾30家航空公司參與IATA旅行通行證（Travel Pass）提供旅客疫苗接種與病毒檢測資料的系統，但多國政府仍然限制航空旅遊，例如英國要求各國入境旅客做至少兩次病毒檢測和接受隔離，而英國所列的「中等風險旅遊」國家的傳染率都極低。

沃爾什認為各國要修改規例，以反映接種疫苗後旅遊傳播風險低的數據，並相信下半年將見到可讓更多人旅遊的較佳環境。

歐洲多國已準備迎接海外旅客。歐盟準備7月1日起推出數碼新冠通行證，讓已接種疫苗、病毒測試呈陰性或具免疫力人士在歐盟區內自由出入。希臘更擬提前實施，愛爾蘭則將於7月中旬准美英旅客入境。捷克下周二起亦開放予已接種至少一劑疫苗的多國旅客入境，包括德國、澳紐、以色列和韓國等。不過IATA預計，環球航空需求要到2024年才有望回復至2019年疫前水平。

（路透社）

（抗疫新階段）