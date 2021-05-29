英變種個案佔3/4 警告或難下月解封

英格蘭公共衛生署（PHE）周四表示，印度變種病毒株B.1.617.2確診個案總數，在7日間由3535宗增至6959宗。周四全國有3542宗新增病例，連續第二日突破3000宗，並是繼4月中旬後首次重返3000水平；過去7天的個案按周亦增加20.5%。疫情最嚴重地區依然在西北部鄰近曼徹斯特的博爾頓（Bolton）、布萊克本-達爾文（Blackburn with Darwen）和倫敦北面的貝德福德（Bedford）。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周四表示，最新估計有多達四分之三的新確診個案是印度變種病毒株引致。約翰遜政府原定6月21日撤銷英格蘭的所有控疫措施，被問到會否延期，夏國賢表示「言之過早」。他稱政府已預計放寬限制會有個案趨增現象，呼籲大眾忍耐。首相約翰遜則說：「我現時未見到任何數據指涉我們需要偏離路線圖，我們或許需要等等。」

夏國賢與約翰遜皆強調，英國人對抗新冠病毒擴散的良策是接種疫苗。PHE上周六（22日）發表報告，研究顯示接種兩劑新冠疫苗有效防止因感染B.1.617.2發病。接種兩劑BioNTech-輝瑞疫苗14天後的防禦率達88%，牛津-阿斯利康疫苗為60%。

防堵變種 法國收緊對英入境

因應英國病例特別是印度變種個案趨增，法國事隔兩個月，周四宣布恢復強制從英國入境人士持有48小時內的病毒檢測證明及接受隔離7天，而且英國人和非歐盟成員國公民必須證明「有令人信服的入境理由」。德國早前亦要求從英國入境者須隔離兩周，愛爾蘭官員則表示，因應印度變種病毒在英國肆虐，暫時不會放寬對英國入境者的限制。

（BBC/歐洲新聞/法新社/路透社）

（抗疫新階段）