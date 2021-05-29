大馬單日8290宗確診 封城兩周 非關鍵經濟活動全停 首相：醫療資源趨緊絀

在連續3日單日新增確診逾7000宗後，大馬昨日新增個案首度突破8000大關，疫情近數周持續惡化，部分原因涉及傳染力更強的變種病毒株。慕尤丁表示，隨着每日新增病例上升情况呈急增趨勢，全國各地醫院處理新冠病人的能力受到限制。他宣布下周二起全國展開為期14日的封城，所有社會及經濟範疇的運作將停止，國家安全委員會稍後將公布全國封城期間可運作的經濟範疇。財政部將向民眾和受影響的經濟範疇提供援助，援助計劃將於短期內公布。

他表示，若兩周封城期間確診病例下跌，政府將於此後4星期容許部分經濟範疇重啟，但仍會禁止民眾大型聚集活動及要保持社交距離；及至第3階段則為封城前做法，幾乎所有經濟範疇活動都可運作，但仍禁止社交活動，並有回到公司工作人數限制等規定。

馬來西亞因應新冠疫情，自今年1月起進入緊急狀態至8月1日，以遏止疫情，而去年至今為紓緩疫情對經濟的影響，大馬已推出總值逾3000億令吉（5632億港元）的刺激經濟方案。

死亡人數高位徘徊 殮葬不勝負荷

大馬因新冠死亡的人數在高位徘徊，本周初達到單日63人的最高紀錄，昨日則有61人，令殮葬業不勝負荷。其中一支協助信奉伊斯蘭教新冠死者殮葬的全國義工隊表示，以前1個月接不出3宗殮葬個案，如今一日兩三宗，現時處理的個案比去年多近30倍，人手雖增至逾2000人，仍感吃力。他們穿著保護衣物，需於24小時內由醫院將病逝的穆斯林送至殮房及安葬，並在現場舉行儀式，惟若同一墳場有逾10宗個案，便得花上兩三日處理。

接種亂象 市民投訴劑量「不足秤」

另外，有最少兩名接種牛津-阿斯利康疫苗者在社交平台表示所獲劑量不足，並公開片段佐證，當局昨日表示已展開調查，衛生部亦向施打疫苗的醫護更新指引，要求他們向接種者打疫苗前，向他們展示針筒內的疫苗劑量。

（路透社/彭博社/星洲日報/中央社）

（抗疫新階段）