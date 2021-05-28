荷蘭法院裁殼牌須減排創先河 環團樂見「歷史裁決」 石油巨擘決上訴

較2019年水平減排45% 須即履行

環保團體稱這宗訴訟為「人民對殼牌」。官司源於2019年4月由7個環保團體聯同1.7萬名荷蘭人提出，亦是全球首宗要求法院逼令單一能源公司減排的官司。海牙的地方法院法官阿爾溫（Larisa Alwin）周三（26日）判決表示，殼牌比很多國家的排放還要多，導致氣候變化「對人權，諸如生命權和不受干擾的家庭生活，構成嚴重風險」。法官指出，殼牌這間英、荷跨國石油及天然氣公司即使已收緊了減排目標，但其氣候政策「不具體，而且充滿保留餘地」，所以勒令該公司以2019年為基準水平，於2030年或之前削減45%排放，包涵殼牌自身、其供應商，乃至客戶燃燒其產品的排放，必須馬上履行裁決。

裁決一出，法院外數十名環保人士互相擁抱、鼓掌或高呼「氣候公義」。興訟人、地球之友荷蘭分部負責人波爾斯（Donald Pols）說：「這是歷史日子。史上首次有法官決定，大污染者荷蘭皇家殼牌應該停止製造危險的氣候變化。這將有巨大影響，不僅是殼牌本身，還有荷蘭及全球的主要污染者。」綠色和平荷蘭臨時負責人帕爾門（Andy Palmen）發聲明道：「殼牌持續違反人權，置盈利於世人與地球之上……我們可以要環球跨國企業為氣候危機負責。」

《金融時報》引述分析家指出，今次裁決可成先例，使全球大型排污企業面對同類訴訟，被迫改革商業模式。牛津大學可持續法律項目的韋策爾（Thom Wetzer）說：「這項裁決無論在法律、經濟及社會上，都意義重大。所有能源業企業和所有嚴重排放者得留意，並須加速其減碳計劃。」國際地球之友的薩拉‧肖（Sara Shaw）表示，希望這一裁決引發針對大污染者的氣候訴訟浪潮，迫使它們停止抽採和燃燒化石燃料。

殼牌稱裁決「令人失望」，會提出上訴。該公司稱，殼牌已為氣候變化採取迫切行動，投資了數以十億美元於低碳能源，並着手削減廢氣排放，公司今年2月新訂目標以2016年為基準，務求不晚於2030年先削減20%碳排放，2035年削減達45%，到2050年百分百削減。

環保人士躋身埃克森美孚董事局

能源巨擘面對來自政府和投資者等方愈來愈大的氣候變化議題壓力。周三，被視為主張推動環保的投資機構「Engine No.1」有最少兩人躋身全球最大石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）12人董事局，可驅使該公司改變其氣候策略；同一天，美國石油公司雪佛龍（Chevron）的61%股東投票通過，要該公司削減排放。

（金融時報/法新社/NPR）