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2021年5月28日星期五
國際要聞
拜登令徹查新冠源頭 90天交報告 美情報未排除實驗室泄毒 中方斥政治操弄污名化
澳洲維省疫情升溫 封城一周
德研究稱解牛津強生疫苗血栓之謎
科興疫苗缺數據 世衛推遲下月審批
印度‧「病毒警察」
紐時：美前國務次卿伯恩斯任駐華大使
加州車廠維修工殺9同事吞槍亡
荷蘭法院裁殼牌須減排創先河 環團樂見「歷史裁決」 石油巨擘決上訴
尼日利亞沉船 156人凶多吉少
著名毛毛蟲繪本童書作家病逝
印度‧「病毒警察」
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【明報專訊】為提升民眾防疫意識，印度南部城市海得拉巴周三有騎警戴着新冠病毒形狀的頭套，在街頭巡邏。
（新華社）
（抗疫新階段）
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