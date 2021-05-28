德研究稱解牛津強生疫苗血栓之謎

提解決方案 稱已接強生聯絡

牛津和強生疫苗的原理是利用腺病毒載體，將新冠病毒棘突蛋白的遺傳指令傳達到人體，從而產生抗體。惟早前兩款均被指可能引起血栓，觸發多國限制使用甚至停用。歐洲藥品管理局（EMA）上月指出，這兩款疫苗與血栓可能有關。由德國法蘭克福大學教授馬沙勒克（Rolf Marschalek）帶領的團隊就此作出研究。

病毒DNA入細胞核 突變產生浮動蛋白

他們指出，這兩款疫苗將棘突蛋白的DNA基因序列傳遞到細胞核，而非在細胞內的細胞質基質（cytosol）。一旦進入細胞核，棘突蛋白DNA的個別部分就會出現剪接（splicing）或分離，然後產生突變，無法與細胞膜結合。根據馬沙勒克的理論，這些浮動的突變蛋白會被細胞分泌到體內，導致約10萬人之中有1人出現血栓的罕見情况。相比之下，BioNTech-輝瑞和莫德納疫苗採用mRNA技術，棘突蛋白的遺傳指令不會進入細胞核。

馬沙勒克認為，可修改棘突蛋白的基因序列，防止棘突蛋白分離，又提到他的實驗室已接獲強生聯絡，正研究如何調整其疫苗，以防止棘突蛋白出現剪接。惟部分科學家警告，今次只是眾多理論之一，目前仍是假設，需更多證據來證明其主張，例如展示棘突蛋白剪接與血栓的因果鏈。

英國3300萬名接種牛津疫苗的人中，有309宗血栓個案；歐洲1600萬人接種該疫苗，142人出現血栓，較常出現於年輕人。多國限制使用甚至停用該疫苗，如英國建議40歲以下民眾改打其他疫苗。至於美國740萬人已接種強生疫苗，錄得8宗血栓個案。歐盟上月批准使用強生疫苗時，要求在標籤加入警告。歐洲藥管局（EMA）周三表示，正檢視歐洲首宗接種強生疫苗後死亡的個案。該個案於比利時出現，患者接種後出現血栓和血小板減少症，該國周三停為41歲以下人士接種強生疫苗。

（綜合報道）

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