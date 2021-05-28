拜登令徹查新冠源頭 90天交報告 美情報未排除實驗室泄毒 中方斥政治操弄污名化

18情報機構調查結論有異

2019年底開始爆發的新冠疫情已造成全球近1.68億人受感染，近350萬人死亡，包括世衛等國際組織專家都未能確認最早在中國武漢通報的病毒源頭。拜登周三表示，中央情報局（CIA）及其他情報機構，未能就病毒如何在中國出現達成共識。他透露3月時曾要求情報機構評估病毒源頭，稱華府18個情報機構中有兩個傾向相信源頭來自動物，一個傾向認為與實驗室有關，然而對於有關可能性都只有「低」或「中等程度」的信心。

《紐約時報》引述消息報道，拜登在兩周前已收到上述調查的報告。《華郵》引述消息指出，拜登不滿意調查結果，認為相關機構可以亦必須作出比現時更多的努力。

在周三聲明中，拜登稱現要求情報機構加倍努力蒐集和分析資料，就病毒源頭得出一個確切結論，並在90天內提交報告，又表示作為報告一部分，他提出或要進一步調查的範圍，包括針對中國的具體問題。拜登稱他已指示美國的國家實驗室協助情報機構調查，要求後者定時向國會報告調查工作情况。拜登亦促請中國配合和參與「全面、透明、基於證據的國際調查」，以及提供所有相關資料和證據。

美媒：中方不再參與調查 激發出手

在拜登要求情報機構徹查病毒源頭前，華府的態度並未如此強硬，白宮周二仍稱相關調查應該由國際機構實行。惟周三華府立場明顯轉變，《華郵》引述消息報道，中國周二在世衛會議上表明無意參與下一階段的調查，激發拜登政府對於由美國採取更多措施、利用自身情報團隊和衛生專家的資源，調查病毒源頭的興趣。

在拜登宣布徹查病毒源頭之前，病毒涉及實驗室事故的人為因素說法再受關注。《華爾街日報》周日（23日）引述特朗普政府任期結束前準備的情報文件，指出3名武漢病毒研究所研究員曾經不適，並在2019年11月到醫院求醫。資料並非美國情報機構所蒐集，但情報官員相信其內容；他們雖不知3人患什麼疾病，但3人情况可能代表病毒早於中國承認前，就已在武漢散播。

fb停禁質疑「新冠屬人為」帖文

隨着外界對病毒源頭疑惑再起，社交網站facebook周三宣布不會再禁止聲稱新冠病毒是人為的帖文，稱這是基於諮詢公共衛生專家，以及對病毒來源的調查正進行，而有此決定。

中國外交部發言人趙立堅昨日批評美國部分人無視事實和科學，及抗疫失敗的情况，重複要求再調查中國，顯示美方根本不在乎事實和真相，亦沒興趣作嚴肅的科學溯源，是想藉疫情搞污名化和政治操弄，推卸責任。中國駐美大使館周三表示，支持全面調查全球各地發現的所有早期病例，以及全球部分秘密基地和生物實驗室，並稱有政治勢力罔顧國民抗疫需求和國際社會對合作防疫期望，熱中政治操弄和指摘遊戲，造成大量民眾死亡悲劇。

（路透社/紐約時報/衛報/華爾街日報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）