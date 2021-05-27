黑人遭跪殺周年 家屬斥拜登違諾未改警例

弗洛伊德妹拒往白宮晤拜登

去年5月25日，46歲的弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員肖萬跪頸逾9分鐘後死亡，觸發全美大規模反警暴及反種族主義示威。以他命名的《弗洛伊德公正執法法案》（George Floyd Justice in Policing Act）旨在終止警隊一些受爭議的執法手段，例如鎖喉等，法案亦使犯下不當行為警員更易被起訴。法案今年3月在民主黨控制的眾議院通過，但未能在拜登定下弗洛伊德逝世一年的周二限期前，在參議院通過。

拜登讚揚弗洛伊德家人展現了非凡勇氣，稱他希望在本周末陣亡將士紀念日之後，能就改革警隊法案達成共識。不過，弗洛伊德的妹妹布里奇特（Bridgett Floyd）未有前往白宮，她選擇出席明尼亞波利斯市公園的悼念活動。她說：「我去華盛頓是為了拜登簽署法案，但拜登尚未簽署，他違反承諾。」

兩黨議員爭議法案「有限豁免權」

領導共和黨就改革警隊法案談判的參議員斯科特（Tim Scott）周二表示，法案的爭論重點仍在「有限豁免權」（qualified immunity）。該原則保障警察在內的政府官員即使違反公民權利，也免受民事起訴。共和黨參議員反對取消「有限豁免權」，但許多民主黨人則堅持只有取消該豁免權才會支持法案。斯科特說：「我們仍有很長的路要走，但已開始成形。」

（BBC/路透社/法新社）