黑人遭跪殺周年 家屬斥拜登違諾未改警例

【明報專訊】周二（25日）為美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德遭白人警員跪頸致死案一周年，全美多地有紀念活動，弗洛伊德家人獲邀到白宮與總統拜登及副總統賀錦麗會晤，他們促請總統協助盡快通過改革警隊法案，弗洛伊德的妹妹則因不滿拜登未守諾通過有關法案而杯葛白宮的活動。
弗洛伊德妹拒往白宮晤拜登
去年5月25日，46歲的弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員肖萬跪頸逾9分鐘後死亡，觸發全美大規模反警暴及反種族主義示威。以他命名的《弗洛伊德公正執法法案》（George Floyd Justice in Policing Act）旨在終止警隊一些受爭議的執法手段，例如鎖喉等，法案亦使犯下不當行為警員更易被起訴。法案今年3月在民主黨控制的眾議院通過，但未能在拜登定下弗洛伊德逝世一年的周二限期前，在參議院通過。
拜登讚揚弗洛伊德家人展現了非凡勇氣，稱他希望在本周末陣亡將士紀念日之後，能就改革警隊法案達成共識。不過，弗洛伊德的妹妹布里奇特（Bridgett Floyd）未有前往白宮，她選擇出席明尼亞波利斯市公園的悼念活動。她說：「我去華盛頓是為了拜登簽署法案，但拜登尚未簽署，他違反承諾。」
兩黨議員爭議法案「有限豁免權」
領導共和黨就改革警隊法案談判的參議員斯科特（Tim Scott）周二表示，法案的爭論重點仍在「有限豁免權」（qualified immunity）。該原則保障警察在內的政府官員即使違反公民權利，也免受民事起訴。共和黨參議員反對取消「有限豁免權」，但許多民主黨人則堅持只有取消該豁免權才會支持法案。斯科特說：「我們仍有很長的路要走，但已開始成形。」