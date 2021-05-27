白俄總統：西方發動「混合戰」圖顛覆政權

瑞士否認發出炸彈警告

歐盟周日炮轟白俄迫令客機改道及拘捕異見記者普羅塔謝維奇的做法是「國家級劫機」，其後宣布加強制裁白俄。白俄當初指機上炸彈威脅來自巴人武裝組織哈馬斯，但盧卡申科昨在國會表示，炸彈威脅的消息來自瑞士，強調戰機迫降的說法「絕對是謊言」，堅稱他的決定是為了保護人民，是合法且符合所有國際規則。瑞士政府昨日回應稱，瑞士從來沒有收過或發出過相關警告。

白俄反對派準備再示威

盧卡申科又藉機批評西方利用今次事件企圖顛覆其政權，「國內外的不善之徒已改變了攻擊白俄的方法，他們越過了許多紅線，越過了常理和人類道德的界線」。他炮轟西方對事件的回應是針對白俄的「混合戰」，他將嚴厲回應任何制裁或挑釁行動。他又稱，普羅塔謝維奇計劃在白俄發動「血腥叛亂」。俄羅斯新聞社昨報道，白俄可能會限制入口及跨國運輸，以回應西方的懲罰措施。目前白俄是俄羅斯大量石油和燃氣輸往歐洲的中轉站。

盧卡申科去年勝出大選，但被質疑舞弊，觸發全國大示威。流亡的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）昨在社交網表示，反對派正準備新一輪反政府示威。

（路透社/德國之聲）