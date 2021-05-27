白俄公開控制塔錄音 建議降首都 機長猶豫

美國《華爾街日報》報道，白俄民航局周二發布的錄音對話未獲獨立認證真偽，但報道訪問了幾名機長和保安專家，皆稱對話內容有很多行內慣用術語，相信對話內容屬實。

機長多次詢問「威脅」詳情

報道指出，對話內容顯示機組人員周日在收到地面通知有炸彈要改飛之後，表現冷靜，要求得到更多資訊，並就資訊提出大量問題，包括如何得知情報、威脅的嚴重性等。

地面控制員透露機上可能有炸彈後，向機組人員說：「基於安全原因，我們要求你們降落UMMS（明斯克機場的一個國際代號）。」其中一名機長問是否有其他選擇。之後，一名機長問：「再一次，這個轉飛明斯克的建議，是誰發出的？是誰發出？公司？起飛機場（希臘雅典）當局還是降落機場（立陶宛維爾紐斯）當局？」地面人員說：「這是我們的建議。」機長說：「再說一次。」地面人員回覆：「這是我們的建議。」之後地面兩次要求機師作出決定。機長再問炸彈威脅的嚴重性，之後就表示飛機已宣布進入緊急程序，並改飛明斯克。

航空安全顧問、退休美國民航機長和前空難調查員伯曼（Ben Berman）說：「他們（機長和副機長）肯定有猶豫。他們並非全盤接受地面控制員的說法。」

白俄民航局又表示，他們嘗試用機組人員提供的電話聯絡瑞安航空在立陶宛的辦公室，但無法聯絡得上。

（華爾街日報）