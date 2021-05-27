WhatsApp轉軚 拒新條款用户不限制功能

今年1月初WhatsApp通知用戶將更新私隱條款，要求用戶在2月8日前同意與facebook（fb）分享個人資訊，否則帳戶將被刪除。事件觸發網民「轉會潮」，改用其他通訊程式，WhatsApp後來宣布新條款延至本月15日生效，但在生效前一周，公司又「讓步」，宣布限期後未接受新條款都不會被刪除帳號，但程式功能將陸續受限，包括不能傳送信息和通話等。

興訟控告印度政府新例損私隱權

科技網站The Next Web周一（24日）報道，WhatsApp稱最近與有關當局和私隱專家討論後，目前沒計劃限制未接受新條款用戶的程式功能，但平時會繼續、或用戶選用相關的可選擇服務時作出提醒。本報昨比較WhatsApp網頁中「常見問題」在條款生效前後的版本，發現確已作出上述更動，明顯與5月14日所見的版本不同。

另一方面，WhatsApp亦就私隱問題與印度政府對簿公堂。印度一項科技新法例周三（26日）生效，當中授權政府可移除威脅國家安全、公共秩序等的內容，亦要通訊平台如WhatsApp追蹤最初散播有關消息的人並交出有關資料，違者該公司僱員將有刑事責任。WhatsApp周二（25日）入稟新德里高等法院，要求法院宣布該法例違反印度憲法的私隱權。

有輿論批評印度政府是想利用此策略打壓網上就政府應對新冠疫情不力的批評。

（路透社/華爾街日報/The Next Web）