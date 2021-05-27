美成人逾半打齊針 報告：接種者確診率0.01％

在接種疫苗後染疫的個案中，CDC僅為555宗作基因排序，其中過半涉及變種病毒，包括英國發現的「B.1.1.7」及南非發現的「B.1.351」。995名患者需住院，160人死亡，但未必直接是因為新冠病毒，死者平均年齡為82歲。

國內遊復蘇 達美料恢復前年水平

CDC本月在網站發表聲明低調交代政策改變，將繼續蒐集地方衛生部門自願提供有關接種者染疫的數據，但只會調查住院甚至死亡的重症個案。CDC發言人回應稱，沒疫苗能達至100%有效，目前完成接種的人中確診個案很少，亦沒發現明顯的人口趨勢。

另一方面，美國多間主要航空公司形容國內旅遊開始復蘇，機票價格回復甚至高於疫前水平。達美航空總裁豪恩施泰因（Glen Hauenstein）預料，國內休閒旅遊下月將完全恢復至前年的水平。聯合航空亦指出，本月預訂的5月至6月機票整體收益已接近前年，但商務旅行需求仍未恢復。

（紐約時報/CNN）

（抗疫新階段）