法國懷疑疫苗者眾 不足五成欲接種

巴黎第七大學講師、陰謀論專家孟戴斯-弗朗斯（Tristan Mendes France）指出，反疫苗運動在法國流行除了源於網上陰謀論，背後還有深層因素，包括對國家不信任、崇尚個人自由及過去疫苗政策失敗。2009年出現H1N1人類豬流感時，法國購入足夠供所有人接種的疫苗，但當地只有數百宗死亡個案，民眾接種意欲低，計劃被質疑浪費金錢。

歐盟報告：假資訊削對西方疫苗信心

今次疫情爆發以來，圍繞疫情的不實資訊引起各國關注。歐盟對外事務部（EEAS）上月發表報告，指控中國和俄羅斯傳媒散播假資訊，引起公眾對西方疫苗的不信任。報告稱，俄國公共機構和媒體1月起加強推廣國產疫苗「衛星V」，並指控西方和歐盟攻擊俄國疫苗，如「衛星V」官方Twitter帳戶質疑歐洲藥品管理局（EMA）有偏見。報告稱這旨在散播對EMA的不信任，詆譭和分化歐盟共同採購疫苗的手法。

美國國務院「全球參與中心」官員3月亦點名4個網站，指控俄國情報機關利用這些網站製造失實言論，損害民眾對BioNTech-輝瑞等西方疫苗的信心，包括放大其副作用、質疑有效性、指控美國倉促通過使用有關疫苗等。其一網站News Front否認與俄國情報部門有關；該網站以9種語言發表資訊，在疫情期間曾發布美國政府製造新冠病毒、微軟創辦人蓋茨利用病毒為各地民眾植入晶片等陰謀論。

克里姆林宮發言人否認情報機關策劃撰寫反西方疫苗的文章，批評美國官員將圍繞疫苗的國際討論誤解為俄羅斯陰謀。（BBC/Politico/時代）

（抗疫新階段）