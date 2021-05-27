聘網紅唱衰BioNTech 疑與俄有關連公司受查

法國官員：查莫斯科是否黑手

YouTube頻道有117萬人訂閱的法國YouTuber格拉塞（Leo Grasset）周一（24日）在Twitter發文表示，名為Fazze的公關公司僱員用蹩腳的英文稱有匿名客戶提供一個龐大預算，讓他在頻道發表批評BioNTech疫苗的短片。格拉塞稱，對方表示若同意合作，他需避用「廣告」或「贊助影片」等字眼，以個人獨立觀點方式表達內容，並要求他向追隨者「指出」接種BioNTech疫苗導致的死亡率，幾乎是接種牛津-阿斯利康疫苗的3倍，以及帶出問題如「為何有政府主動採購會危害健康的BioNTech疫苗？」多名醫療及科學界的法國網紅亦表示收到類似的合作要求，在Instagram有逾8.5萬名追隨者的醫院實習醫生透露獲出價2050歐元（約1.9萬港元），要求他拍攝一段長30秒的短片。

出價2萬 請拍片指死亡率高

《衛報》報道，Fazze公司會要求網紅在YouTube、Instagram或TikTok附上連結，以連接到法國《世界報》（Le Monde）、社交媒體Reddit和名為「Ethical Hacker」的網站頁面，該頁面包含據稱可證實有關指控BioNTech疫苗的數據。其中《世界報》頁面的報道引述俄羅斯黑客從歐洲藥品管理局（EMA）偷取的數據，但當中沒包括死亡率的資料；至於另外兩個網站頁面已被刪除。

報稱倫敦地址 僱員多在俄受教育

《華爾街日報》周二報道，Fazze在其網站列出一個位於倫敦的地址，然而它未有登記為英國公司，網站亦已經關閉。俄羅斯一個求職網站有帖文指出，Fazze是位於俄羅斯的市場推廣公司AdNow的子公司。報道又稱，商業社交網站LinkedIn（領英）上的Fazze僱員帳戶已刪除，但此前顯示這些僱員很多都在俄羅斯的學校受教育。

法國「疫苗猶豫」問題較其他西方國家嚴重，法國去年12月底展開疫苗接種計劃前的一項調查，多達60%民眾不想打疫苗，主要憂慮疫苗的開發速度及BioNTech所用的新技術。

《華爾街日報》引述法國官員稱，情報當局正調查事件，懷疑俄羅斯政府涉事。報道指出，該官員將有關電郵與俄羅斯互聯網研究機構（IRA）實施的行動作了對比。

美國當局已認為IRA有份干預美國2016年總統選舉。西方官員認為，俄國政府這些行動是試圖破壞公眾對西方制度的信心。

（華爾街日報/衛報/BBC）

（抗疫新階段）