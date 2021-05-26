控疫有成反礙研發 亞洲疫苗接種遜歐美

亞洲疫苗接種進度落後歐美，就連發達經濟體亦不例外。數據網站Our World in Data統計，日本每100人只施打了近7劑疫苗，韓國和澳洲分別約11劑和14劑，較領先的新加坡有58劑，但相比下英國達89劑。泰國、越南和菲律賓等發展中國家就更低。印度雖有龐大疫苗產能，但每100人只接種了近14劑，現時更受疫情重創；有自行研發和生產疫苗的中國亦只有35劑。

印度藥廠信疫情已完 忽略需求

印度擁有全球最大疫苗生產商印度血清研究所，目前每月生產6000萬至7000萬劑牛津-阿斯利康疫苗，印度亦有自家研發的Covaxin疫苗，但每月產量僅2000萬劑。當地疫情原本相對受控，政府未如歐美般迫切需要投資疫苗，今年初更積極向外輸出疫苗，直到3月因疫情升溫暫停出口。藥廠Cipla和Glenmark的前全球顧問尼拉坎坦（Murali Neelakantan）表示，印度政府今年初不斷傳達疫情完結的信息令藥廠忽略疫苗需求，不願投資擴大產能。

專家：多國藥廠研發碰壁

東京大學疫苗科學教授石井健認為，日本同樣沒優先推動疫苗研發。當地研究團隊製作了數款候選疫苗，但都停留在小規模臨牀試驗。石井稱，除了日本，法國和瑞士、以至葛蘭素史克和默克等大藥廠都在研發疫苗上碰壁，反映要結合先進科技、大藥廠的組織影響力和政府不計成本的態度，才可取得像BioNTech-輝瑞疫苗般的成功。

中國成功研發和量產疫苗，被視為亞洲地區的例外，但國內接種速度仍緩慢。中國工程院院士鍾南山本月中稱，中國疫苗接種率約為23%，仍遠遠不夠，最少要達七至八成才可實現群體免疫。

（金融時報）

（抗疫新階段）