美旅警籲勿赴日 東奧添壓 美英代表隊暫照常參賽

美國國務院在周一發布的旅遊建議中，稱美國疾病控制及預防中心（CDC）已發出「第4級旅遊健康通告」，代表日本的新冠肺炎個案多，呼籲民眾切勿到當地。不得不前往的國民，要參考美國大使館和CDC網站。CDC指出，由於當前日本疫情加劇，即使完成接種新冠疫苗的人，也有可能感染或散播變種新冠病毒的風險，故應避免前往日本。美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國今次決定是東奧面對的新絆腳石。

日強調美旅警非禁令

日本內閣官房長官加藤勝信周二在記者會上強調，美國這項旅遊警示並非禁令，當局未有禁止美國民眾在必要情况下前往日本。對於即將在7月23日開幕的東奧，加藤說，美國已向日方說明，此事與美國派選手團赴日參賽沒有關聯，強調不會影響東奧。美國奧委會亦表示，只要在出發前、到埗後和在比賽期間接受檢測，相信美國代表隊成員可以安全參與奧運。英國奧運代表團團長周一表示，有信心東京奧運會如期今夏舉行，英國奧委會亦稱，會派出運動員參與東奧，他們出發前會完成接種疫苗。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）上周表示，日本政府和東奧官員處理疫情爆發風險上做得很好。因應疫情，日方早前已宣布東奧不接待海外觀眾。

研究指辦東奧可致日增逾千確診

不過，日本東京大學經濟學研究所暨經濟學系副教授仲田泰祐與特任講師藤井大輔的研究團隊，模擬東奧對新冠疫情影響，結果發現，東奧若使人潮增加一成，9月時東京都單日新增確診病例將比停辦東奧多超過1400宗。若停辦東奧，模擬到9月第一周時，東京都單日新增確診617宗。

日本3月解除「緊急事態宣言」，但疫情4月再度惡化，當局第三度發布的「緊急事態宣言」到昨日剛為一個月。日本周一公布新增2712宗確診，是4月19日以來首見單日確診病例少於3000宗。因應各地醫療負荷加重，中央政府正研議將東京、大阪等9個都府縣5月31日到期的「緊急事態宣言」延長至6月20日。

（CNN/BBC/中央社）

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