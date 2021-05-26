馬里再現政變　副總統挾兵奪權

【明報專訊】西非國家馬里的軍人再次發動政變，臨時政府的總統恩多（Bah Ndaw）、總理瓦內（Moctar Ouane）和防長杜庫雷（Souleymane Doucoure）周一（24日）晚被帶到首都巴馬科市郊卡蒂（Kati）的一座軍營扣押。去年領導政變的軍官、臨時政府副總統戈塔（Assimi Goita）昨日宣布，因恩多和瓦內在新政府組成上未諮詢其意見，故奪去二人權力，但強調新一屆大選仍會按計劃在明年舉行。馬里前宗主國法國的總統馬克龍在歐盟開會後發聲，狠批此舉是「政變中的政變」，表明會迅速推出制裁措施。
馬克龍指將制裁
恩多和瓦內在去年8月政變後獲安排領導臨時政府，但發起政變的三大軍官戈塔、卡馬拉（Sadio Camara）和科內（Modibo Kone）也分別出任副總統、國防部長和安全及公民保護部長，公民社會質疑軍人主導的臨時政府是否有心守諾，於18個月後交權。卡馬拉和科內在周一內閣重組中被撤換，儘管軍方仍保留其他原先控制的部門，但不久即傳出恩多和瓦內被帶走的消息。戈塔昨日透過助手在國營電視台發表演說，確認已奪權，宣稱此舉旨在「維護過渡政府憲章和捍衛共和國」。
聯合國和非洲聯盟發表聯合聲明，敦促馬里軍方立即無條件釋放文人政府領導層；歐盟也警告或採取「針對措施」反制妨礙政治轉型的馬里軍政領袖。在臨時政府成立背後發揮重要角色的「西非國家經濟共同體」（ECOWAS）稍後會派代表團到巴馬科斡旋。