馬里再現政變　副總統挾兵奪權

馬克龍指將制裁

恩多和瓦內在去年8月政變後獲安排領導臨時政府，但發起政變的三大軍官戈塔、卡馬拉（Sadio Camara）和科內（Modibo Kone）也分別出任副總統、國防部長和安全及公民保護部長，公民社會質疑軍人主導的臨時政府是否有心守諾，於18個月後交權。卡馬拉和科內在周一內閣重組中被撤換，儘管軍方仍保留其他原先控制的部門，但不久即傳出恩多和瓦內被帶走的消息。戈塔昨日透過助手在國營電視台發表演說，確認已奪權，宣稱此舉旨在「維護過渡政府憲章和捍衛共和國」。

聯合國和非洲聯盟發表聯合聲明，敦促馬里軍方立即無條件釋放文人政府領導層；歐盟也警告或採取「針對措施」反制妨礙政治轉型的馬里軍政領袖。在臨時政府成立背後發揮重要角色的「西非國家經濟共同體」（ECOWAS）稍後會派代表團到巴馬科斡旋。

（綜合報道）