流亡反對派自危 憂白俄「雖遠必誅」

反對派領袖稱曾乘同航線

普羅塔謝維奇出事前，跟同樣流亡在外的季哈諾夫斯卡婭到雅典出席一場會議，季哈諾夫斯卡婭周一稱，約一星期前自己從雅典出發乘搭同一航線，「我有可能身處普羅塔謝維奇現在的位置，自此起沒有飛越白俄上空的人可獲基本安全的保證」。

季哈諾夫斯卡婭本是英文教師，因從事社運的丈夫被捕才「代夫出征」參加去年大選，意外成為大熱門，但最終盧卡申科成功連任，民眾質疑選舉舞弊，引發全國示威及其後的安全部隊鎮壓。季哈諾夫斯卡婭在大選兩日後流亡到立陶宛。如今她被白俄情報組織KGB列入「恐怖分子名單」，普羅塔謝維奇同樣榜上有名。

移居立陶宛首都維爾紐斯後，季哈諾夫斯卡婭一直保持低調，小心不要在公眾影像或訪問中暴露其住處，例如從不在私人寓所會見傳媒，出行時有警衛守護。普羅塔謝維奇以這種形式被捕，足以證明季哈諾夫斯卡婭不是杞人憂天。

俄羅斯上議院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）接受彭博社專訪時表示，「這是對季哈諾夫斯卡婭的警告」，又稱普羅塔謝維奇只不過是「身處外國和批評他的祖國」。其說法或令外界更關注俄羅斯在普羅塔謝維奇被捕案的角色，英國外相藍韜文周一便稱「非常難以相信這種行動可不在莫斯科當局默許下實行」。

（彭博社）