歐盟禁飛制裁白俄 影響歐亞航班 加强經濟制裁盧卡申科 專家：有俄撐腰難動搖

歐盟領袖周一開會，同意對白俄採取「針對性」的經濟制裁，預計目標包括向白俄總統盧卡申科提供資金援助的寡頭和企業。歐盟亦同意禁止白俄航空公司的飛機進入歐盟成員國的領空及機場，並要求歐盟的航空公司停止飛越白俄領空。歐盟還呼籲立即釋放被捕的異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）及其女友薩佩加（Sofia Sapega）。歐盟委員會主席馮德萊恩在記者會上形容白俄利用其對領空的控制，犯下「國家級的劫機」行為，「這是對民主、言論自由及歐洲主權的攻擊，這一可恥行為需要強硬回應」。

英稱跟隨歐盟做法

美國總統拜登周一表示，樂見歐盟要求對白俄採取針對經濟制裁，「我已要求我的團隊研究適當的行動選項，對涉及的人追究責任」。英國外相藍韜文形容白俄此舉「威脅各地民航機航班」，英國已與歐盟一起禁止白俄航空公司的飛機進入其領空，並呼籲英國的航空公司避飛白俄領空。

歐洲航空安全組織表示，正協助航空公司避飛白俄領空，並指過去一周約有2500個使用歐盟領空的航班在白俄升降或飛越其領空。白俄位於歐洲境內以及歐亞飛行路線上，分析指出，避飛白俄領空將增加歐洲航空公司的燃油和時間成本。歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）昨稱，每日大約有100歐盟和英國的客機航班飛經白俄上空，最有效的替代路線會是改道波羅的海國家。

縱使歐盟加強制裁，但獲俄羅斯普京撐腰的盧卡申科未有動搖，他周一進一步打壓異見聲音，簽署新法禁止網上直播未經批准的示威活動。卡內基莫斯科中心學者施萊布曼（Artyom Shraibman）說：「盧卡申科覺得沒有必要屈服於西方的要求，他有俄羅斯可依靠，他還沒有被迫到死角。」

立陶宛指機長自決降落

立陶宛警方因懷疑事件涉及劫機和綁架而展開調查，並查問了乘客和機組人員。據熟知調查的人士透露，他們被告知，白俄戰機並未有迫降瑞安航空的客機。立陶宛刑事警察局長基斯基斯（Rolandas Kiskis）說，機師決定降落明斯克機場，「是由機長與瑞安航空管理層協商後作出的」。

哈馬斯否認威脅放炸彈

白俄運輸部官員周一聲稱，明斯克機場周日收到巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的炸彈恐嚇電郵，才要求客機改道，並稱該信中要求歐盟在以巴戰爭中停止支持以色列。不過最終機上沒有發現炸彈，哈馬斯亦否認涉事，認為有人想妖魔化哈馬斯，這令外界質疑是白俄為迫降客機的設局，德國總理默克爾也炮轟白俄的炸彈說法「完全不可信」。白俄昨表示，已邀請國際民航組織到當地了解事件。

（紐約時報/金融時報/法新社）