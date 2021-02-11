英BLM成員倫敦遇襲 頭中槍危殆

27歲薩莎是「黑人的命也是命」（BLM）成員與英國首個黑人政黨「提出倡議黨」（TTIP）的執委。她於牛津布魯克斯大學社工學系一級榮譽畢業，之後從事社會活動和社區支援。薩莎去年籌辦英國各地反種族主義示威和遊行，以及發表演說而名氣漸響，包括發動去年8月的「百萬人大遊行」（Million People March），以及呼籲牛津大學移走殖民主義者羅德（Cecil Rhodes）雕像等。

警：未有證據屬槍手刻意針對目標

事發周日凌晨近3時，她在倫敦南沃克區（Southwark）一間舉行派對的民居附近被發現中槍，送院急救後正在深切治療部留醫。警方表示，現階段未有證據顯示她是槍手刻意針對的目標，呼籲目擊者提供線索。

TTIP發表聲明說：「薩莎被殘酷地襲擊，頭部受槍傷。 她現正留院，情况危殆。事故發生於周日凌晨，在收到大量死亡威脅之後。」TTIP形容薩莎一直為黑人、黑人社區所受不義而積極爭取，是人民和社區「強而有力的一把聲音」。

（衛報/英國天空新聞/BBC）