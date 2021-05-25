素姬出庭 近4月首曝光 律師稱看來健康 官媒發放審訊照

素姬的律師敏敏索（Min Min Soe）向傳媒表示，75歲的素姬上庭前曾與代表律師團面談，敏敏索說：「我們見了素姬30分鐘。30分鐘內沒有太多時間交談，可是她看來挺健康且充滿自信。她祝願人民健康，申明全國民主聯盟是為人民而創立的，只要人民存在，它便存在下去。」敏敏索又透露，他們和素姬昨也見到69歲原總統溫敏（Win Myint）。領導律師團隊的欽貌梳（Khin Maung Zaw）說，素姬稱她在被拘禁期間當局沒有提供報章，對外界發生的事只略知一二。

全民盟於2015年大選中大勝上台，去年11月大選再奪下大多數國會議席。惟軍方指控全民盟選舉舞弊，於2月1日發動政變，將素姬和溫敏等多名全民盟領袖拘禁。傳媒上周五報道，軍政府委任的選委會主席登梭揚言將解散全民盟，並檢控全民盟的領袖為「叛國者」。

設特別法庭審訊 附近嚴密佈防

素姬在首都內比都遭軟禁近4個月，並被控在去年大選期間違反控疫措施，觸犯兩項《自然災害管理法》，以及被指非法藏有對講機及非法使用無線電器材違反《官方機密罪》、散播可引起公眾恐慌或動亂的信息觸犯《煽動罪》等罪名。相關聆訊一再押後或只作視像聆訊，這期間，代表律師除了與素姬網上對話，無法當面接觸。當局昨日為了審訊，在素姬寓所附近的市議會大樓設立特別法庭，用警方「豬籠車」封鎖鄰近道路，又部署大量保安人手嚴密佈防。下次聆訊是6月7日。

（法新社/路透社）