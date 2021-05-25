白俄總統早受西方制裁 獲普京力撐

去年8月白俄大選後爆發大規模示威，民眾質疑盧卡申科選舉舞弊連任，使盧卡申科面臨1994年掌權以來最大挑戰。當時大部分歐洲國家都不承認盧卡申科為白俄的合法總統，歐盟和美國先後加入制裁白俄的行列，以回應盧卡申科涉嫌選舉舞弊和打壓示威的行徑。面對政治危機，盧卡申科僅獲盟友俄羅斯的支持，大選後他多次與普京會談，俄方承諾一旦白俄危機惡化，將對該國提供安全幫助，俄國亦向白俄提供15億美元貸款應對困境，兩國承諾在國防領域加強合作。

擬建聯盟國家經濟平台

兩國於1999年簽署成立聯盟國家條約，規定兩國在保持各自國家主權、獨立和國家體制的同時，建立具統一經濟區和軍事聯盟的「聯合政權」。白俄羅斯通訊社BelTA本月初引述白俄駐俄羅斯大使謝馬什科（Vladimir Semashko）稱，兩國即將建立聯盟國家的經濟平台。俄羅斯國家電視頻道Rossiya-1周日報道，盧卡申科本周將前往黑海海濱城市索契，與普京會晤，預料討論經濟議題，將加強雙方關係。

（彭博社/路透社/BelTA）