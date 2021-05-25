白俄總統早受西方制裁 獲普京力撐

【明報專訊】白俄羅斯總統盧卡申科涉下令迫降飛往立陶宛的客機以拘捕異見記者，備受西方國家譴責。去年盧卡申科暴力鎮壓國內反政府示威浪潮，亦遭歐美譴責及制裁，但他獲俄羅斯總統普京承諾提供財政政和軍事支持，兩國愈走愈近。盧卡申科本周將前往俄羅斯索契與普京會晤，將進一步加強雙方關係。
去年8月白俄大選後爆發大規模示威，民眾質疑盧卡申科選舉舞弊連任，使盧卡申科面臨1994年掌權以來最大挑戰。當時大部分歐洲國家都不承認盧卡申科為白俄的合法總統，歐盟和美國先後加入制裁白俄的行列，以回應盧卡申科涉嫌選舉舞弊和打壓示威的行徑。面對政治危機，盧卡申科僅獲盟友俄羅斯的支持，大選後他多次與普京會談，俄方承諾一旦白俄危機惡化，將對該國提供安全幫助，俄國亦向白俄提供15億美元貸款應對困境，兩國承諾在國防領域加強合作。
擬建聯盟國家經濟平台
兩國於1999年簽署成立聯盟國家條約，規定兩國在保持各自國家主權、獨立和國家體制的同時，建立具統一經濟區和軍事聯盟的「聯合政權」。白俄羅斯通訊社BelTA本月初引述白俄駐俄羅斯大使謝馬什科（Vladimir Semashko）稱，兩國即將建立聯盟國家的經濟平台。俄羅斯國家電視頻道Rossiya-1周日報道，盧卡申科本周將前往黑海海濱城市索契，與普京會晤，預料討論經濟議題，將加強雙方關係。