Tg頻道昔報道示威警暴 涉事記者被定性恐怖分子

去年8月，他與22歲的普季洛（Stepan Putilo）合作以波蘭為據點，用即時通訊軟件Telegram（Tg）創立網上新聞頻道NEXTA及擔任總編輯，突破白俄的新聞封鎖，持續報道抗議盧卡申科選舉舞弊的示威實况和反對派消息，又提供支援示威者的信息，例如聯絡律師和人權組織的方法、發放警察所在和示威者可躲藏地點的地圖，深受白俄反政府民眾歡迎。

惟白俄政府標籤普羅塔謝維奇及普季洛為「涉及恐怖活動分子」，指控二人組織群眾騷亂、煽動社會仇恨。普羅塔謝維奇之後退出NEXTA，去年底創立Telegram新聞頻道Belamova。

兩年前流亡至立陶宛避拘捕

普羅塔謝維奇曾任職波蘭和立陶宛贊助的歐洲廣播電台（Euroradio）及自由電台（Radio Liberty）。年輕時，他是反盧卡申科、立場親歐洲的中間偏右組織「青年前線」（Young Front）成員。

2012年，他因為管理反政府組織社交網絡而被扣留。2013年與2014年間鄰國烏克蘭有連串親歐盟示威活動，普羅塔謝維奇也曾到基輔獨立廣場示威，披着白俄旗幟，破壞列寧像。他又積極捍衛母語，致力促進白俄羅斯語使用，以抗衡俄語。2019年他為逃避政治拘捕流亡到立陶宛，但亦會在波蘭生活。

（紐約時報/英國天空新聞）