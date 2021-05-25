話你知：白俄涉違兩公約 影響飛行安全

有航空公司不再飛經白俄

過去曾發生類似迫降事件，例如2014年卡塔爾航空的客機傳出機上疑有不明危險物體，在英國軍機護航下緊急降落曼徹斯特機場；2013年7月，時任玻利維亞總統莫拉萊斯的專機從俄羅斯回國途中，因歐洲多國懷疑機上載有中情局前僱員斯諾登，其專機遭拒絕進入領空，被迫降維也納，事後證實斯諾登不在機上。

外界關注這次白俄行為有否違法，焦點落在1944年的《芝加哥公約》和1971年的《蒙特利爾公約》。國際民航組織（ICAO）便認為，白俄做法或已違反《芝加哥公約》，該公約確定領空主權原則，列明各國對其領空擁有完全和排他的主權，但要採取適當措施確保航機的安全和運作效率。

《蒙特利爾公約》則禁止威脅民航乘客和機組人員的安全，包括「對飛行中的飛機內的人施以危及安全的暴力行為，若有關行為有可能危害該飛機的安全」，以及「傳遞明知虛假的情報，危及飛行中的飛機安全」。1988年該公約再獲通過《補充議定書》，新增將危害國際民航機場安全的暴力行為列為國際犯罪的條文。

（華盛頓郵報/路透社）